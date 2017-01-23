 مقتل واصابة أكثر من 60 حوثيا في معارك بمدينة المخا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 25 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 يناير 2017 ميلاديا

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مقتل واصابة أكثر من 60 حوثيا في معارك بمدينة المخا

مقتل واصابة أكثر من 60 حوثيا في معارك بمدينة المخا
المناطق_وكالات

أكدت مصادر عسكرية يمنية، مساء اليوم الأحد مقتل وإصابة أكثر من 60 مسلحا من الحوثيين والقوات العسكرية الموالية للمخلوع في معارك عنيفة مع قوات الجيش والمقاومة الشعبية الموالية للحكومة الشرعية، في مدينة المخا بمحافظة تعز (275) كم جنوب صنعاء. وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية إن من بين قتلى الحوثيين القيادي الحوثي محمد عبدالله تاج الدين، مسؤول الإمداد لدى الحوثيين، لافتة إلى أن تلك الحصيلة كانت كذلك جراء الغارات الجوية التي شنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع الحوثيين وقوات صالح بمدينة المخا. وأكدت المصادر، أن قوات الجيش والمقاومة تمكنت من السيطرة على عدة مواقع على أطراف مدينة المخا الساحلية، أهمها قاعدة الدفاع الجوي قرب جبل النار، في حين لا تزال المعارك مستمرة بين الطرفين بشكل عنيف. وبحسب المصادر، شنت مقاتلات التحالف العربي عشرات الغارات على مواقع الحوثيين وقوات المخلوع في منطقة ذباب ومدينة المخا، في حين لا تزال تحلق في الأجواء بشكل مكثف.
وأضافت أن البوارج التابعة للتحالف قصفت هي الأخرى مواقع الحوثيين و المخلوع غرب تعز، واقتربت من سواحل ميناء المخا الخاضع لسيطرة “المليشيات”.وأشارت المصادر إلى أن “قوات الجيش والمقاومة مستمرة في تمشيط المناطق المحررة وتطهيرها من حقوق الألغام التي زرعتها المليشيات بهدف تأخير تقدم الجيش نحو معاقلهم في مدينة المخا الساحلية”. وتشهد الجبهة الغربية لمحافظة تعز معارك عنيفة بين الطرفين منذ مطلع الشهر الجاري، حيث أعلنت قوات الجيش الوطني عن بدء عملية عسكرية واسعة أطلقت عليها عملية “الرمح الذهبي” لتحرير المناطق الغربية للمحافظة بإشراف مباشر من الرئيس عبدربه منصور هادي.

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