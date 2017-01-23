غافل البائع في محل عطور شهير.. القبض على سارق “حقيبة العود” بجدة

تمكنت الأجهزة الأمنية بجدة من ضبط لص سرق زيوتا وخامات عطرية غالية الثمن من أحد المحلات الشهيرة بالمحافظة .

وكان اللص تظاهر بأنه يريد شراء بعض العطور ، وغافل البائع وخطف حقيبة جلدية تحتوي زيوتًا وخامات عطرية غالية الثمن.

من ناحية أخرى، أسقطت الأجهزة الأمنية بجدة في قبضتها أحد مروجي الخمور وبحوزته كمية كبيرة من المسكرات بعد أن نصبت له كمين وفقًا لـ “عكاظ”.

وقال الناطق الإعلامي باسم شرطة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي القرشي، أن مروج المسكرات أفريقي الجنسية وأنه تم ضبطه بحوزته 77 قارورة مسكر خارجي معدة للترويج و14 جوالا ومبلغ 10 آلاف ريال.

من ناحية ثانية ضبطت دوريات الأمن في جدة آسيويين بتهمة السطو على أحد المحلات التجارية في المحافظة، وتم التحفظ عليهما وتسليمهما مركز شرطة الشمالية.