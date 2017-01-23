 شركة تفصل 6 من موظفيها برسائل “sms”.. و”العمل” تُحقق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 25 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 يناير 2017 ميلاديا

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شركة تفصل 6 من موظفيها برسائل “sms”.. و”العمل” تُحقق

شركة تفصل 6 من موظفيها برسائل “sms”.. و”العمل” تُحقق
المناطق- جازان

فتح فرع وزارة العمل بمنطقة جازان تحقيقاً موسعاً في شكوى تقدم بها 6 موظفين ضد إحدى شركات القطاع الخاص، عقب فصلها لهم برسائل “sms” على تليفوناتهم المحمولة.

وأوضح أحد الموظفين ويدعى بندر أبو ربطة وفقاً لـ”عكاظ”، أن الشركة قامت بفصلهم استناداً إلى المادة 77 من نظام العمل، لافتاً إلى أنهم تلقوا رسائل بداية الشهر الحالي من التأمينات لإبلاغهم بفصلهم عن العمل.

وبيّن أن الشركة طالبتهم بالتوقيع على خطاب إبراء ذمة قبل إيداع مستحقاتهم المالية في حساباتهم البنكية، مشيراً إلى أنهم يعولون على وزارة العمل في إعادتهم لوظائفهم وحفظ حقوقهم.

بدورها أكدت المتحدثة باسم فرع وزارة العمل بجازان شريفة الزهراني، أن هيئة التسوية العمالية حددت موعداً للبت في شكوى الموظفين المفصولين، وذلك بحضور إدارة الشركة والمتضررين الستة.

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