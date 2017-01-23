صادرات المملكة النفطية تتجاوز 458 مليار ريال في 11 شهراً في 2016

وصلت قيمة الصادرات النفطية من المملكة، خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي، إلى 458.81 مليار ريال.

وكشفت بيانات “الهيئة العامة للإحصاء“، أن قيمة الصادرات النفطية من المملكة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بلغت 45.68 مليار ريال، بارتفاع 13.9%، مقارنة بالشهر نفسه من 2015.

وأشارت الهيئة، إلى أن قيمة الصادرات النفطية خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، شكلت 76% من إجمالي الصادرات، البالغة 60.1 مليار ريال.

وسجلت الصادرات النفطية خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، تراجعاً بنحو 6.7 مليار ريال مقارنة مع أكتوبر (تشرين الأول).

وأوضحت بيانات الهيئة سابقاً، أن الصادرات النفطية للمملكة سجلت 52.40 مليار ريال، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بارتفاع نسبته 31.1%، مقابل 39.9 مليار ريال للشهر نفسه من 2015.

وشكلت الصادرات النفطية 77.8% من إجمالي الصادرات، البالغة 67.36 مليار ريال خلال الشهر المذكور.