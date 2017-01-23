 تشيلسي وحيدا في الصدارة بعد الفوز على هال سيتي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 25 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 يناير 2017 ميلاديا

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تشيلسي وحيدا في الصدارة بعد الفوز على هال سيتي

تشيلسي وحيدا في الصدارة بعد الفوز على هال سيتي
المناطق_رويترز

زاد تشيلسي من الفارق في صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم الى ثماني نقاط اليوم الاحد بعد ان دفع بالمهاجم دييجو كوستا ضمن التشكيلة الاساسية ليقوده للفوز 2-صفر على ضيفه هال سيتي المتعثر. وسجل كوستا قبل نهاية الشوط الاول عقب انطلاقة فيكتور موزيس عبر دفاع هال سيتي ليمرر للمهاجم الاسباني داخل منطقة الجزاء المزدحمة ليسجل الاخير في الشباك. وغاب كوستا عن الانتصار الذي تحقق الاسبوع الماضي امام ليستر سيتي وذكر مسؤولو تشيلسي ان السبب هو ألم في الظهر. واوردت وسائل اعلام بريطانية تقارير تشير لخلاف بين اللاعب وافراد الطاقم التدريبي وصفقة انتقال ضخمة محتملة له للصين باعتبارها الاسباب الحقيقية وراء غيابه. وضمن جاري كاهيل قائد تشيلسي الفوز لفريقه بعد ان سجل برأسه بدون اي مزاحمة من دفاع هال اثر ركلة حرة نفذها سيسك فابريجاس في الدقيقة 82. وسمح الفوز على هال لتشيلسي للاستفادة اكثر من اخفاقات اقرب منافسيه على اللقب هذا الاسبوع باستثناء ارسنال الذي فاز 2-1 على بيرنلي في وقت سابق اليوم. وظل هال متقدما بفارق مركز واحد على سندرلاند متذيل الترتيب. ونقل رايان ميسون لاعب وسط هال الى المستشفى عقب اصطدام رأسه برأس كاهيل في الشوط الاول مما ادى لايقاف اللعب لنحو 10 دقائق.
وغادر ميسون الملعب على محفة وتم وضع قناع اوكسجين على وجهه وتم نقله للمستشفى لاجراء فحوصات.

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