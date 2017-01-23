 لا تستثني النساء .. أمانة جدة تمنح تراخيص للباعة الجائلين وتوضح الشروط ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 25 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

هاكرز يشعلون الحرب العالمية على تويتر لا تستثني النساء .. أمانة جدة تمنح تراخيص للباعة الجائلين وتوضح الشروط ! تشيلسي وحيدا في الصدارة بعد الفوز على هال سيتي بريطانيا تُطلق صاروخا نوويا باتجاه أمريكا بالخطأ ! صادرات المملكة النفطية تتجاوز 458 مليار ريال في 11 شهراً في 2016 شركة تفصل 6 من موظفيها برسائل “sms”.. و”العمل” تُحقق غافل البائع في محل عطور شهير.. القبض على سارق “حقيبة العود” بجدة محادثات أستانا.. الدول الضامنة تفشل بوضع وثيقة تحضيرية للقاء مقتل واصابة أكثر من 60 حوثيا في معارك بمدينة المخا السجن والغرامة لموظف حكومي في جدة تلقى 300 ألف ريال وسيارة لإنهاء معاملة MBC تنفي تعاونها مع اسرائيل.. وتؤكد: “ما حدث قرصنة” الجدعان: نتوقع إصدار المملكة أدوات دين بـ70 مليار ريال
عاجل | تعميم من وزير العدل لكافة المحاكم بتفعيل خدمة النفاذ الآمن للانظمة

لا تستثني النساء .. أمانة جدة تمنح تراخيص للباعة الجائلين وتوضح الشروط !

لا تستثني النساء .. أمانة جدة تمنح تراخيص للباعة الجائلين وتوضح الشروط !
أرشيفية
المناطق - جدة

أعلنت أمانة جدة عن فتحها مجال تراخيص “مزاولة مهنة” للباعة الجائلين، شريطة استيفاء الشروط المنصوص عليها.

وبدأت أمانة جدة في منح التراخيص لعدد من الباعة الجائلين والتي بلغت 24 ترخيصًا لباعة متجولين وفقًا لـ “مكة”.

وقال المتحدث الرسمي بالأمانة، عمر الحميدان، إن الأمانة لا تستثني السيدات من منح تراخيص البيع المتجول في حالة استيفائها للشروط اللازمة.

ونوه إلى أن شروط الأمانة في منح التراخيص، منها تعبئة نموذج طلب ترخيص بسطة بائع متجول حسب المواقع المتاحة لكل بلدية فرعية والتوقيع عليه.

وأكد الحميدان على ضرورة إحضار صورة لبطاقة الأحوال ورخصة واستمارة السيارة سارية المفعول مع الأصل للمطابقة، مع تعهد على المتقدم بالعمل بنفسه وعدم السماح لأي شخص غير سعودي بالعمل أو البيع.

واشترطت أمانة جدة الموافقة على المسار وعدم تغييره، وتقديم (برنت) من الأحوال يثبت أن المتقدم غير موظف، إضافة إلى الحصول على شهادة صحية تثبت خلو المرخص له من الأمراض السارية أو المعدية أو المتنقلة، في حال كان نشاط البسطة مرتبطًا بمتطلبات الشهادة الصحية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>