لا تستثني النساء .. أمانة جدة تمنح تراخيص للباعة الجائلين وتوضح الشروط !

أعلنت أمانة جدة عن فتحها مجال تراخيص “مزاولة مهنة” للباعة الجائلين، شريطة استيفاء الشروط المنصوص عليها.

وبدأت أمانة جدة في منح التراخيص لعدد من الباعة الجائلين والتي بلغت 24 ترخيصًا لباعة متجولين وفقًا لـ “مكة”.

وقال المتحدث الرسمي بالأمانة، عمر الحميدان، إن الأمانة لا تستثني السيدات من منح تراخيص البيع المتجول في حالة استيفائها للشروط اللازمة.

ونوه إلى أن شروط الأمانة في منح التراخيص، منها تعبئة نموذج طلب ترخيص بسطة بائع متجول حسب المواقع المتاحة لكل بلدية فرعية والتوقيع عليه.

وأكد الحميدان على ضرورة إحضار صورة لبطاقة الأحوال ورخصة واستمارة السيارة سارية المفعول مع الأصل للمطابقة، مع تعهد على المتقدم بالعمل بنفسه وعدم السماح لأي شخص غير سعودي بالعمل أو البيع.

واشترطت أمانة جدة الموافقة على المسار وعدم تغييره، وتقديم (برنت) من الأحوال يثبت أن المتقدم غير موظف، إضافة إلى الحصول على شهادة صحية تثبت خلو المرخص له من الأمراض السارية أو المعدية أو المتنقلة، في حال كان نشاط البسطة مرتبطًا بمتطلبات الشهادة الصحية.