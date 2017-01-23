ترامب يدعو نتنياهو لزيارة واشنطن في فبراير

أعلنت الحكومة الإسرائيلية في بيان الأحد 22 يناير/كانون الثاني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة واشنطن في فبراير/شباط القادم.

من جهته وصف ترامب أول مكالمة هاتفية له منذ توليه السلطة يوم الجمعة الماضي مع نتنياهو بـ “الرائعة للغاية”، دون ذكر المواضيع التي نوقشت خلالها.

وكان نتنياهو أعلن في بداية اجتماع لمجلس الوزراء الإسرائيلي في وقت سابق من الأحد أنه سيتصل بترامب هاتفيا لمناقشة عدة مسائل منها المسالة الإسرائيلية-الفلسطينية والوضع في سوريا والتهديد الإيراني، دون الإشارة إلى قضية نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

يذكر أن المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر ذكر في بيان يوم الأحد أن واشنطن في “المراحل الأولى” من المشاورات لتنفيذ وعد ترامب بنقل السفارة إلى القدس.

وقال سبايسر في بيان “نحن في المراحل المبكرة جدا في مناقشة هذا الموضوع”، فيما أكد مساعدون أنه ليس هناك إعلان وشيك بشأن نقل السفارة.