 مقتل وإصابة 8 أشخاص في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 25 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 يناير 2017 ميلاديا

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مقتل وإصابة 8 أشخاص في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

مقتل وإصابة 8 أشخاص في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية
المناطق_وكالات

قالت الشرطة في مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس الأمريكية الأحد، إن ما لا يقل عن شخص واحد قُتل و أصيب سبعة آخرون أثناء عملية سطو فاشلة على متجر للمجوهرات في مركز تجاري بالمدينة.
وأوضح قائد الشرطة وليام مكمانوس، أن إطلاق النار بدأ لدى فرار شخصين قاما بسطو مسلح على متجر كاي للمجوهرات في مركز رولينج أوكس. وحاول اثنان من المارة التدخل.
وأضاف أن أحد اللصين قتل أحد هذين الشخصين بالرصاص، وقام الشخص الآخر الذي كان لديه رخصة حمل سلاح ناري بإطلاق النار على أحد المشتبه بهما. ولم يُصب الشخص الذي أطلق النار على اللص .
وذكر أن، المشتبه به الثاني غير الجريح جرى عبر المركز التجاري وهو يطلق النار من مسدسه أثناء فراره فأصاب ستة أشخاص، لم تعرف حالتهم على الفور.
وأُغلق المركز التجاري الواقع في الجزء الشمالي الغربي من المدينة مع بقاء المتسوقين وموظفي المتاجر داخل متاجرهم أثناء تمشيط الشرطة للمنطقة بحثًا عن المشتبه به الثاني.

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