 مصدر: لا صحة لهيكلة رواتب المعلمين.. وتزايد أعداد المتقاعدين أحدث ربكة في العملية التعليمية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 25 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 يناير 2017 ميلاديا

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مصدر: لا صحة لهيكلة رواتب المعلمين.. وتزايد أعداد المتقاعدين أحدث ربكة في العملية التعليمية

مصدر: لا صحة لهيكلة رواتب المعلمين.. وتزايد أعداد المتقاعدين أحدث ربكة في العملية التعليمية
المناطق_الرياض

فى مصدر مسؤول في وزارة التعليم ما أُشيع عن صدور تنظيم بشأن سلم ودرجات المعلمين أو إعادة هيكلة رواتبهم وخفضها.

وأوضح المصدر وفقا لـ”الحياة” أن رواتب المعلمين والمعلمات ستبقى كما هي، ولن يتم خفضها إلا بعد تقاعدهم من العمل الميداني.

وأضاف أن عدد المتقاعدين هذا العام بلغ أكثر من 20 ألف معلم ومعلمة في جميع إدارات التعليم بالمملكة، مؤكداً أن الوزارة حائرة في سد النقص الناتج عن ذلك في مدارس التعليم العام.

وأشار إلى أن تقاعد هذا العدد الكبير من المعلمين أحدث ربكة في العملية التعليمية، واضطر بعض إدارات التعليم في عدد من المناطق إلى تكليف معلمين ومعلمات في مدارس أخرى؛ من أجل سد العجز.

فى مصدر مسؤول في وزارة التعليم ما أُشيع عن صدور تنظيم بشأن سلم ودرجات المعلمين أو إعادة هيكلة رواتبهم وخفضها.

وأوضح المصدر وفقا لـ”الحياة” أن رواتب المعلمين والمعلمات ستبقى كما هي، ولن يتم خفضها إلا بعد تقاعدهم من العمل الميداني.

وأضاف أن عدد المتقاعدين هذا العام بلغ أكثر من 20 ألف معلم ومعلمة في جميع إدارات التعليم بالمملكة، مؤكداً أن الوزارة حائرة في سد النقص الناتج عن ذلك في مدارس التعليم العام.

وأشار إلى أن تقاعد هذا العدد الكبير من المعلمين أحدث ربكة في العملية التعليمية، واضطر بعض إدارات التعليم في عدد من المناطق إلى تكليف معلمين ومعلمات في مدارس أخرى؛ من أجل سد العجز.

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