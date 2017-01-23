الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة و الغبار على شرق ووسط المملكة تمتد إلى نجران

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار انخفاض درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية ،تبوك ،الجوف ،حائل ،القصيم ،الرياض والشرقية تمتد إلى منطقة المدينة المنورة وسماء غائمة جزئيا على تلك المناطق، ونشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة و الغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شرق ووسط المملكة تمتد إلى منطقة نجران.

كما توقعت تكون السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-40كم/ساعة , وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحرمتوسط الموج, بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.