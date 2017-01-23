 الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة و الغبار على شرق ووسط المملكة تمتد إلى نجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 25 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

حكم دولي لأمانة مكة ضد مستثمر خليجي وإلزامه دفع أكثر من مليون ريال 180 ألف وجبة مهدرة بالرياض في ثلاثة أشهر الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة و الغبار على شرق ووسط المملكة تمتد إلى نجران مخترع الأندرويد يخطط لمنافسة آبل وغوغل بإطلاق هاتف ذكي أدلة جديدة على علاقة مشروبات الصودا بقلة النوم مصدر: لا صحة لهيكلة رواتب المعلمين.. وتزايد أعداد المتقاعدين أحدث ربكة في العملية التعليمية مقتل وإصابة 8 أشخاص في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية ترامب يدعو نتنياهو لزيارة واشنطن في فبراير سكان جدة يؤكدون كفاءة رجال الأمن في تعقب الإرهابيين وإحباط مخططاتهم هاكرز يشعلون الحرب العالمية على تويتر لا تستثني النساء .. أمانة جدة تمنح تراخيص للباعة الجائلين وتوضح الشروط ! تشيلسي وحيدا في الصدارة بعد الفوز على هال سيتي

الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة و الغبار على شرق ووسط المملكة تمتد إلى نجران

الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة و الغبار على شرق ووسط المملكة تمتد إلى نجران
المناطق - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار انخفاض درجات الحرارة على مناطق الحدود الشمالية ،تبوك ،الجوف ،حائل ،القصيم ،الرياض والشرقية تمتد إلى منطقة المدينة المنورة وسماء غائمة جزئيا على تلك المناطق، ونشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة و الغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على شرق ووسط المملكة تمتد إلى منطقة نجران.
كما توقعت تكون السحب الرعدية على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 15-40كم/ساعة , وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحرمتوسط الموج, بينما تكون الرياح على الخليج العربي شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>