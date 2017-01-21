180 ألف وجبة مهدرة بالرياض في ثلاثة أشهر

قالت جمعية “خيرات” لحفظ النعمة، إن عدد الوجبات التي تم هدرها في نحو 1804 مناسبات بمدينة الرياض وحدها خلال الثلاثة أشهر الماضية، بلغ أكثر من 180 ألف وجبة.

وأكد المشرف على العمل الميداني في الجمعية محمد الأنصاري، وفقا لـ”الرياض” إن السبب في نسبة الهدر الكبيرة يعود للعادات والتقاليد التي تتسبب في البذخ والإسراف، مشيراً إلى أنّ هناك 10% فائض فوق هذا الرقم من بقايا الأكل، لكنه غير صالح للتوزيع.

يذكر أن “خيرات” هو مشروع يعنى بحفظ النعم التي تفيض من المناسبات الخاصة والعامة، حيث يعمل الفريق الميداني المختص على فرز الفائض النظيف، وإعادة تغليفه وتوزيعه على المستحقين، حيث توزع الوجبات على (130) أسرة مسجلة في سجلاتها.