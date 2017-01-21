 180 ألف وجبة مهدرة بالرياض في ثلاثة أشهر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 25 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

حكم دولي لأمانة مكة ضد مستثمر خليجي وإلزامه دفع أكثر من مليون ريال 180 ألف وجبة مهدرة بالرياض في ثلاثة أشهر الأرصاد: رياح مثيرة للأتربة و الغبار على شرق ووسط المملكة تمتد إلى نجران مخترع الأندرويد يخطط لمنافسة آبل وغوغل بإطلاق هاتف ذكي أدلة جديدة على علاقة مشروبات الصودا بقلة النوم مصدر: لا صحة لهيكلة رواتب المعلمين.. وتزايد أعداد المتقاعدين أحدث ربكة في العملية التعليمية مقتل وإصابة 8 أشخاص في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية ترامب يدعو نتنياهو لزيارة واشنطن في فبراير سكان جدة يؤكدون كفاءة رجال الأمن في تعقب الإرهابيين وإحباط مخططاتهم هاكرز يشعلون الحرب العالمية على تويتر لا تستثني النساء .. أمانة جدة تمنح تراخيص للباعة الجائلين وتوضح الشروط ! تشيلسي وحيدا في الصدارة بعد الفوز على هال سيتي

180 ألف وجبة مهدرة بالرياض في ثلاثة أشهر

180 ألف وجبة مهدرة بالرياض في ثلاثة أشهر
المناطق_الرياض

قالت جمعية “خيرات” لحفظ النعمة، إن عدد الوجبات التي تم هدرها في نحو 1804 مناسبات بمدينة الرياض وحدها خلال الثلاثة أشهر الماضية، بلغ أكثر من 180 ألف وجبة.

وأكد المشرف على العمل الميداني في الجمعية محمد الأنصاري، وفقا لـ”الرياض” إن السبب في نسبة الهدر الكبيرة يعود للعادات والتقاليد التي تتسبب في البذخ والإسراف، مشيراً إلى أنّ هناك 10% فائض فوق هذا الرقم من بقايا الأكل، لكنه غير صالح للتوزيع.

يذكر أن “خيرات” هو مشروع يعنى بحفظ النعم التي تفيض من المناسبات الخاصة والعامة، حيث يعمل الفريق الميداني المختص على فرز الفائض النظيف، وإعادة تغليفه وتوزيعه على المستحقين، حيث توزع الوجبات على (130) أسرة مسجلة في سجلاتها.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>