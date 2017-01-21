أمير القصيم يعتمد لجنة التنمية السياحية بالبكيرية

صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الامير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة القصيم رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة على اعادة تشكيل لجنة التنمية السياحية لمحافظة البكيرية برئاسة محافظها المهندس صالح بن عبدالعزيز الخليفة وكما تم تكليف الاستاذ محمد ابراهيم المسلم امينا عاما للجنة .

من جهة اخرى رفع محافظ البكيرية شكره وتقديره لسمو امير المنطقة رئيس مجلس التنمية السياحة على موافقته ومباركته بإعادة تشكيل اللجنة وبين “الخليفة” ان اللجنة بعد اعادة تشكيلها ستسعى جاهده الى تحقيق تطلعات سموه وابناء المنطقة وزوارها وبما تحظى به المحافظة من المقومات السياحية وبالتنسيق مع مجلس المنطقة وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لتحقيق اهداف اللجنة و ان تشكيل اللجنة جاء على النحو التالي:

محافظ البكيرية رئيساً , والاستاذ محمد بن ابراهيم المسلم اميننا للجنة وعضوية كلاُ من :رئيس البلدية, ومدير التعليم ومدير فرع الزراعة وأمين عام الغرفة التجارية الصناعية ورئيس مجلس ادارة نادي الامل الرياضي ورئيس مركز التنمية الاجتماعية ورئيس مجلس ادارة نادي الهلالية الرياضي ورجل الاعمال صالح بن علي الدخيل الله والاستاذ محمد بن علي الراجحي والاستاذ اسامة بن محمد السويلم والاستاذ عبدالرحمن بن محمد الراجحي والاستاذ مسلم بن محمد المزيني والاستاذ عبدالله بن محمد الصالحي والاستاذ عبدالله بن مدعج المطيري والاستاذ حسن بن عبدالمحسن البدراني.