جمعية “سكر” تحاصر مسببات واحصاءات “السكري” بالقصيم ببحث علمي واسع

تكفل رئيس مجلس ادارة الجمعية الخيرية لداء السكري “سكر” الاستاذ احمد التويجري بالتكاليف المالية لاجراء بحث علمي شامل واحصاء دقيق عن مرض “السكر” بمنطقة القصيم بعد انتهاء الاجراءات اللازمة من قبل مديرية صحة المنطقة .

وعقد مجلس إدارة الجمعية الخيرية لداء السكري “سكر” بالقصيم الأحد الاجتماع الدوري برئاسة رئيس الجمعية احمد التويجري , وذلك بمقر الغرفة التجارية بمدينة بريدة.

واستعرض المجلس عددا من الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال والتي تناولت الإسهام بتعميد تسهيل عمل بحث علمي لدراسة واقع مرض السكر بمنطقة القصيم حيث تكفل رئيس المجلس بالأعباء المالية للبحث العلمي بعد إنهاء إجراءاته الرسمية مع مديرية صحة منطقة القصيم .

كما استعرض المجلس خطة عمل اللجان المنبثقة من مجلس الإدارة والتأكيد على انطلاقة أعمال اللجان بشكل مجدول وفق منظومة الأداء المعتمدة سابقا .

وأكد التويجري أن الجمعية تهدف للتوعية ضد أمراض السكري ودعم المرضى من خلال اتفاقيات الشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة وتوفير مايلزم من إمكانات لخدمتهم والتأكيد على الأدوار التوعوية المستمرة للتقليل من الإصابات المتزايدة .