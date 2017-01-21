 “ليان” من تعليم مكة تتحدى التوحد وتواجه الحياة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 25 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بدء محادثات السلام في استانة حول اأزمة سوريا جمعية كفيف تحتفي بـ 30 عريساً وعروسة من مستفيديها تحجج بالصلاة وهرب.. القبض على إفريقي بعد هروبه من باص الترحيل بأملج ثلث المصابين بالربو لا يعانون منه في حقيقة الأمر إحباط تهريب أكثر من مليون ونصف حبة أمفيتامين عبر شواطئ ضباء “الإسكان”: يحق لسكان المنازل الشعبية الحصول على الدعم السكني.. و هذه طريقة الحصول عليه وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه يزور موقع الأخدود الأثري بنجران 39 مدرسة تستعد للعودة للدراسة بنجران “ليان” من تعليم مكة تتحدى التوحد وتواجه الحياة جمعية “سكر” تحاصر مسببات واحصاءات “السكري” بالقصيم ببحث علمي واسع أمير القصيم يعتمد لجنة التنمية السياحية بالبكيرية القصيم تطلق أربع مهرجانات شتوية نهاية الأسبوع

“ليان” من تعليم مكة تتحدى التوحد وتواجه الحياة

“ليان” من تعليم مكة تتحدى التوحد وتواجه الحياة
المناطق_عادل الزهراني
جسدت الطالبة ليان خالد القارحي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة صورة من صور التحدي بدعم من إدارة تعليم مكة، حيث تمكنت من تجاوز مرض التوحد ( مرض العصر) لتندمج مع العالم بصورة صحيّة طبيعيّة.

حيث قالت والدة ليان المحاضرة في جامعة أم القرى هند الحجاجي: كتب لي القدر بأن تصاب ابنتي فلذة كبدي بمرض التوحد لأحمل هموم مستقبلها كالجبل فوق رأسي فمثل أي أم تحلم بأبناء لهم مستقبل مشرق كنت أحلم وأخطط حتى ضاقت بي الوسيعة، كبرت ليان وتم التحاقها في العام الماضي بالابتدائية ١٢٧ بتعليم مكة حيث تم إدراجها في التدخل المبكر لتتلقى الوسائل العلاجية الخاصة وقامت معلمتها هدى الزهراني التي يعود لها الفضل بعد الله ولن أوفيها حقها بكل كلمات الشكر بقيادة قائدة المدرسة الأستاذة آمنة سمران اللهيبي، حيث أن التدخل المبكر في المدرسة يعد النقلة النوعية لعلاج ابنتي حين خضعت لمرحلة ” تعديل السلوك” بجانب متابعتي الصحية لها بوزارة الصحة ولكن للأمانة النقلة النوعية التي حققت التقدم في علاج ليان حدثت مع التعليم.

وتابعت الحجاجي: في هذه السنة تم دمج ليان بالتعليم العام وانتقلت إلى المرحلة الابتدائية في الصف الأول توحد فصل ثاني وتقوم معلماتها الرائعات فلحاء العتيبي ووعد الصبحي بمتابعتها وتعليمها على أكمل وجه، خاصة وأن تعليم مكة قد هيأ المدرسة ١٢٧ على أتم وجه حيث أنها تحمل إمكانيات نموذجية عالية فهي بيئة جاذبة للطالبة ليان ومثيلاتها .. بها كافة الخدمات وبمقاييس عالمية وجودة عالية ومعلمات متمكنات.

ليان الآن تكتب وتقرأ ومنطلقة إلى العالم الخارجي مندمجة فيه دون رهبة دون معاناة وحالتها ولله الحمد مستقرة.

وأخيرًا قدمت أم ليان عظيم امتنانها وشكرها للمدير العام بتعليم مكة الأستاذ محمد بن مهدي الحارثي الذي سخر اهتمامه بهذه الفئة وافتتح مدارس خاصة لرعاية أطفالنا وتعليمهم خاصة ماقام به مؤخرا من مشروع مدينة التربية الخاصة.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>