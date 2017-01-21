39 مدرسة تستعد للعودة للدراسة بنجران

تنطلق الدراسة في 39 مدرسة بنجران عشرون منها للبنين ، والأخرى للبنات في ستة أحياء ومراكز هي الرويكبة ، والمسماة ، وريمان ، والمركب ، والبرك وفي الغويلا ، والعريسة ، بعد توجيه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بالتوسع في خطة مدارس التوأمة بمدينة نجران مع بداية الفصل الدراسي الثاني اعتبارا من يوم الأحد الموافق 8 / 5 / 1438 هـ ، مع استمرار العمل بالبدائل التعليمية الأخرى.



وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي أن الإدارة هيئة البيئة الآمنة والتربوية المحفزة لمواصلة التعليم في هذه المدارس ، والتيسير على أولياء أمور الطلاب والطالبات ، بما يحقق آمالهم وتطلعاتهم في المستقبل ، مؤكدا على الطلاب والطالبات بضرورة الالتزام والانتظام بالحضور لما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

