 39 مدرسة تستعد للعودة للدراسة بنجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 25 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 يناير 2017 ميلاديا

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39 مدرسة تستعد للعودة للدراسة بنجران

39 مدرسة تستعد للعودة للدراسة بنجران
المناطق - نجران

تنطلق الدراسة في 39 مدرسة بنجران عشرون منها للبنين ، والأخرى للبنات في ستة أحياء ومراكز هي الرويكبة ، والمسماة ، وريمان ، والمركب ، والبرك وفي الغويلا ، والعريسة ، بعد توجيه صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران بالتوسع في خطة مدارس التوأمة بمدينة نجران مع بداية الفصل الدراسي الثاني اعتبارا من يوم الأحد الموافق 8 / 5 / 1438 هـ  ، مع استمرار العمل بالبدائل التعليمية الأخرى.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور محسن بن علي حكمي أن الإدارة هيئة البيئة الآمنة والتربوية المحفزة لمواصلة التعليم في هذه المدارس ، والتيسير على أولياء أمور الطلاب والطالبات ، بما يحقق آمالهم وتطلعاتهم في المستقبل ، مؤكدا على الطلاب والطالبات بضرورة الالتزام  والانتظام بالحضور لما يعود عليهم بالنفع والفائدة.

 

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