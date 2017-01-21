 وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه يزور موقع الأخدود الأثري بنجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 25 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 يناير 2017 ميلاديا

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وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه يزور موقع الأخدود الأثري بنجران

وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه يزور موقع الأخدود الأثري بنجران
المناطق - نجران
زار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه المهندس محمد احمد موكلي يرافقه مدير المياه في نجران محمد حسين ال دويس بزيارة لموقع الاخدود الأثري بمدينة نجران، واطلع على ما يحتويه موقع الأخدود الأثري من المباني والأسوار والرسومات والنقوش الأثرية إضافة إلى القلعة الأثرية والرحى الشهير واستمعوا إلى شرح مفصل من موظفي الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة عن الآثار والمشاريع التطويرية المنفذة بالموقع

وقدم وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه المهندس محمد احمد موكلي في نهاية الزيارة شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ولصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد امير منطقة نجران رئيس مجلس التنمية السياحية على كل ما شاهدة من حسن استقبال وتنظيم في الموقع والحفاظ على هذه الآثار الوطنية العريقة التي تعد ارثا للوطن

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة نجران صالح بن محمد آل مريح أن المواقع الأثرية والتاريخية والسياحية بمنطقة نجران من المواقع التي تشهد زيارة عديد من الوفود الرسمية والسفراء والزوار على مدار العام من داخل المنطقة ومن خارجها ، مبيناً أن آثار منطقة نجران تعد إرثا تاريخيا وعاملا من عوامل الجذب السياحي

وأشار آل مريح إن منطقة نجران تزخر بالعديد من الأماكن الأثرية والتاريخية والحضارية التي جعلتها وجهه سياحية مميزة وإن هذه الآثار تحظى بعناية سمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وسمو أمير المنطقة رئيس مجلس التنمية السياحية والمسئولين في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وذلك لما لها من أهمية وقيمة أثرية وتاريخية لهذا الوطن الغالي

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