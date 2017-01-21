إحباط تهريب أكثر من مليون ونصف حبة أمفيتامين عبر شواطئ ضباء

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحرى الركن ساهر بن محمد الحربي بأن الدوريات البحريه بحرس الحدود بقطاع ضباء تمكنت بتوفيق الله يوم الأحد الموافق ١٤٣٨/٤/٢٤هـ من افشال عملية استلام كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين المخدرة عبرالبحر، وذلك بعد تلقي غرفة القيادة والسيطرة بقطاع ضباء بلاغا من مواطن يفيد بمشاهدة براميل بلاستيكية تتقاذفها الأمواج في حدود مسؤولية قطاع ضباء، وعلى الفور تم توجيه الدوريات البحرية لموقع البلاغ ،و بمسح منطقة البلاغ وتوسيع نطاق البحث تم العثور على عدد (٧)سبعة براميل بلاستيكية إتضح من إنتشالها وتفتيشها إحتواءها على ما مجموعه (٧٥٩‚٦٠٤‚١) مليون وستمائة وأربعة آلاف وسبعمائة وتسعة وخمسون قرص إمفيتامين هذا وقد تمت إحالة المضبوطات للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية . وقد أكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود ان المواطن هو رجل الأمن الأول وأن التعاون قائم من أجل حماية بلادنا من شر هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبنائه.