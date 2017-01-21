تحجج بالصلاة وهرب.. القبض على إفريقي بعد هروبه من باص الترحيل بأملج

تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة أملج من القبض على موقوف من جنسية أفريقية مخالف لنظام الإقامة والعمل بعد هروبه من باص الترحيل ، وفي التفاصيل تمكن الافريقي من الهروب بعد وقوف الحافلة القادمه من تبوك ومتجهة الى جدة عند أحد محطات الوقود جنوب محافظة أملج ، وطلب منهم الدخول الى دورات المياه لقضاء حاجته للصلاة احتيالا منه وفر هاربا إلى أحد الجبال القريبة من المحطه جنوبا ، بعدها كثفت الجهات الامنيه بأملج بحثها لعدة ساعات حتى تمكنوا من القبض عليه وتم تسليمه للجوازات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك وتسليمه لجهة الاختصاص .