 تحجج بالصلاة وهرب.. القبض على إفريقي بعد هروبه من باص الترحيل بأملج | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 25 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 يناير 2017 ميلاديا

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تحجج بالصلاة وهرب.. القبض على إفريقي بعد هروبه من باص الترحيل بأملج

تحجج بالصلاة وهرب.. القبض على إفريقي بعد هروبه من باص الترحيل بأملج
المناطق - أملج - فايز السميري
تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة أملج من القبض على موقوف من جنسية أفريقية مخالف لنظام الإقامة والعمل بعد هروبه من باص الترحيل ، وفي التفاصيل تمكن الافريقي من الهروب بعد وقوف الحافلة القادمه من تبوك ومتجهة الى جدة  عند أحد محطات الوقود جنوب محافظة أملج ، وطلب منهم الدخول الى دورات المياه لقضاء حاجته للصلاة احتيالا منه وفر هاربا إلى أحد الجبال القريبة من المحطه جنوبا ، بعدها كثفت الجهات الامنيه بأملج بحثها لعدة ساعات حتى تمكنوا من  القبض عليه وتم تسليمه للجوازات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك وتسليمه لجهة الاختصاص .
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