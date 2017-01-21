جمعية كفيف تحتفي بـ 30 عريساً وعروسة من مستفيديها

احتفت جمعية المكفوفين الخيرية بمنطقة الرياض “كفيف” أمس، بـ 30 عريس وعروسة من مستفيديها من ذوي الإعاقة البصرية، وذلك في قاعة المرسلات بالرياض.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور ناصر بن علي الموسى، أن جمعية المكفوفين جعلت من أولويات مسؤولياتها الاجتماعية دعم ورعاية برنامج “زواج” للمكفوفين، وبرنامج “سعادة” الهادفين إلى دعم تزويج الكفيفات .

من جانبه أشـار مدير عام الجمعية الحميدي الضيدان، إلى أن جمعية “كفيف” تسعى جاهدة من خلال برامجها المتنوعة إلى تقديم جميع الخدمات اللازمة للمكفوفين، مقدماً شكره لرجال الأعمال على تقديمهم الدعم للجمعية كي تتمكن من القيام برسالتها وتحقيق أهدافها في سبيل خدمة أعضائها من الجنسين.

ويأتي الاحتفاء ضمن برنامجي “زواج 11” و “سعادة 4 ” الخاصة بتزويج المكفوفين والكفيفات، وهما إحدى برامج الجمعية التي تحقق التحول للمكفوفين من الرعوية إلى التنموية، حيث وصل مجموع الدعم لهذين البرنامجين لـهذا العام مليون ريال.