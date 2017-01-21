 المبعوث الأممي لليمن يرفض مقابلة رئيس حكومة الانقلابيين الحوثيين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 25 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 يناير 2017 ميلاديا

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المبعوث الأممي لليمن يرفض مقابلة رئيس حكومة الانقلابيين الحوثيين

المبعوث الأممي لليمن يرفض مقابلة رئيس حكومة الانقلابيين الحوثيين
المناطق_الرياض

أعلنت مصادر سياسية في صنعاء أن المبعوث الأممي لليمن “إسماعيل ولد الشيخ أحمد”، رفض مقابلة رئيس “حكومة” الانقلابيين “عبد العزيز بن حبتور” ووزير خارجيته.

وقالت المصادر، إن سبب رفض المبحوث الأممي لليمن مقابلة رئيس حكومة الانقلابيين الحوثيين جاء لاعتبارها حكومة غير شرعية وغير معترف بها.

وأكدت المصادر أن الحوثيين يسعون إلى فرض أجندة على برنامج زيارة ولد الشيخ أحمد إلى صنعاء، بعد أن جاء لمقابلة وفدي الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام المحسوب على الرئيس السابق علي عبد الله صالح لبحث مسألة استئناف المفاوضات وتفعيل لجنة التهدئة والتنسيق في إطار مساعيه لحل الأزمة اليمنية.

وكان ولد الشيخ أحمد قد وصل إلى صنعاء بعد أيام من زيارة عدن ومقابلة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس الحكومة الشرعية أحمد عبيد بن دغر ووزير الخارجية عبد الملك المخلافي.

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