‏رئيس مركز الحديثة للمرتبة الحادية عشر

صدر قرار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بترقية رئيس مركز الحديثة الاستاذ جريد بن صالح الجريد إلى المرتبة الحادية عشر بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز امير منطقة الجوف وأعرب الجريد عن بالغ شكره وتقديره لسمو وزير الداخلية ولسمو أمير منطقة الجوف ” يحفظهم الله ” على هذه الثقة والتي ستكون دافعاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم الملك والوطن سائلا الله ألتوفيق والعون وأن يكون عند حسن ثقة ولاة الأمر حفظهم الله.