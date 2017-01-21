الإشراف الاجتماعي النسائي بالرياض يحتفل باليوم العربي لليتيم

يقيم مكتب الإشراف الاجتماعي النسائي بالرياض التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض يوم الخميس القادم احتفالية متنوعة بمناسبة اليوم العربي لليتيم 1438هـ تحت شعار”معاً في حضن الوطن” رغبةً منه في تحقيق المزيد من التفاعل المجتمعي والدمج لفئة الأيتام المشمولين بالرعاية داخل الدور والفروع الإيوائية النسائية وابراز مواهبهم وقدراتهم .

وقالت مساعد مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالرياض/ هيلة المكيرش ان الإحتفالية ستقام على مدى ثلاثة أيام ابتداءً من يوم الخميس القادم بمجمع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالدرعية وأن الدعوة عامةً للنساء والأطفال من4_10 مساءً حيث تحتوي الاحتفالية على العديد من المناشط والبرامج المنوعة و المنتوجات مثل المشغولات اليدوية واللوحات الفنية والملابس النسائية واكسسوارات الزينة وبعض الأواني المنزلية والأطعمة والمأكولات.

إضافةً إلى الأركان الترفيهية المنوعة من اعداد الفتيات المشمولات بالرعاية في دور الحضانة والتربية مراكز التأهيل الشامل مؤكدةً على أن هذه الاحتفالية تخدم اليتيم من نواحٍ عديدة وتحقق الهدف الذي ترجوه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية من تفعيل هذا اليوم وهو إيصال رسالة تقدير واعتزاز لكل يتيم ويتيمة و تسليط الضوء على دورالمجتمع في رعاية واحتواء هذه الفئة الغالية على قلوبنا.