102نزيل يؤدون الاختبارات النصفية بسجون حائل

بمتابعة حثيثة من سعادة مدير السجون بمنطقة حائل العميد / محمود صالح الغفيلي أدى 102 نزيل بسجون بمنطقة حائل المنتظمين والمنتسبين بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية الاختبارات النصفية للفصل الدراسي الاول… يمثلون طلبة التخصص بالجامعة والسنة التحضيرية

أوضح ذلك مدير العلاقات والإعلام بسجون حائل الرائد/ نواف بن متعب العبطان أن إدارات السجون بحائل جندت كل طاقاتها خلال استقبال النزلاء بتهيئة القاعات الدراسية لتوفير الجو المناسب للنزلاء لكي يتمكنوا من التحصيل الدراسي على أكمل وجه .

واضاف أن شعب التأهيل والإصلاح بسجون المنطقة تواصلت طيلة الفترة متابعتها لسير الاختبارات النصفية وبإشراف مباشر من الجهات وذلك لكي يتم معاملتهم أسوة بزملائهم الطلاب بالجامعات الاخرى