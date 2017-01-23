 بارزاني: سأعلن استقلال كردستان إذا عاد المالكي لحكم العراق | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 25 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 يناير 2017 ميلاديا

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بارزاني: سأعلن استقلال كردستان إذا عاد المالكي لحكم العراق

بارزاني: سأعلن استقلال كردستان إذا عاد المالكي لحكم العراق
المناطق- وكالات

قال رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، إنه سيعلن استقلال إقليم كردستان العراق إذا تولى نوري المالكي، رئيس الوزراء السابق، ونائب رئيس الجمهورية الحالي، رئاسة الوزراء مجدداً في بغداد.

وفي تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” على هامش مؤتمر دافوس الاقتصادي، قال بارزاني معلقاً على احتمال عودة المالكي لرئاسة الوزراء: “سأعلن استقلال كردستان في اللحظة التي يتولى فيها المالكي رئاسة الوزراء، وليكن ما يكون، من دون الرجوع إلى أحد.. لا يمكن أن أقبل بعراق يحكمه المالكي”.

وكشف أنه صارح رئيس الوزراء حيدر العبادي بأن العراقيين “فشلوا في بناء شراكة حقيقية فيما بينهم، وأنه من الأفضل أن يكونوا “جيراناً طيبين”. كما أوضح أن عملية الإطاحة بهوشيار زيباري، وزير المالية من حكومة حيدر العبادي، المقصود بها العبادي شخصياً وعملية الموصل، من أجل “إسقاط الأول وإفشال الثانية، وإعادة نوري المالكي رئيساً للوزراء”.

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