 بلاغ مواطن يحبط تهريب كمية كبيرة من المخدرات عبر البحر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 25 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 يناير 2017 ميلاديا

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بلاغ مواطن يحبط تهريب كمية كبيرة من المخدرات عبر البحر

بلاغ مواطن يحبط تهريب كمية كبيرة من المخدرات عبر البحر
المناطق - وكالات

نجحت الدوريات البحرية بحرس الحدود بقطاع ضباء من إفشال عملية استلام كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين المخدرة عبر البحر، وذلك بعد تلقي غرفة القيادة والسيطرة بقطاع ضباء، بلاغاً من مواطن يُفيد بمشاهدة براميل بلاستيكية تتقاذفها الأمواج في حدود مسؤولية قطاع ضباء.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر بن محمد الحربي، أن الدوريات البحرية توجهت لموقع البلاغ، وبمسح منطقة البلاغ وتوسيع نطاق البحث تم العثور على 7 براميل بلاستيكية، اتضح من انتشالها وتفتيشها.

وتبين أنها تحوي على “مليون وستمائة وأربعة آلاف وسبعمائة وتسعة وخمسون” قرص إمفيتامين. وقال: “تمت إحالة المضبوطات للجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية”.

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