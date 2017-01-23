استهداف مستودع أسلحة للقاعدة في ريف إدلب

في عملية هي الثانية في أقل من أسبوع، قتل 5 أشخاص، وأصيب العشرات جراء استهداف طائرات التحالف لمستودعات لجبهة تابعة للقاعدة في ريف إدلب.

واستهدفت الغارات، بحسب مصادر المعارضة، مستودعاً للأسلحة بالقرب من بلدتي سرمين والنيرب، كما استهدفت مواقع لجفش في محيط قرية عقربات بريف إدلب الشمالي، ما أسفر عن مقتل أبو مصعب الجزائري القيادي في الجبهة وأحد مرافقيه.

وتعتبر هذه الغارات هي الثانية في أقل من أسبوع، حيث قتل أكثر من 100 من عناصر القاعدة، بينهم قياديون في قصف مماثل استهدف مقراتهم في ريف إدلب، بحسب بيان للبنتاغون.