 استهداف مستودع أسلحة للقاعدة في ريف إدلب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 25 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

استهداف مستودع أسلحة للقاعدة في ريف إدلب بلاغ مواطن يحبط تهريب كمية كبيرة من المخدرات عبر البحر رسمياً.. سامسونج تعلن أسباب انفجار بطاريات جالاكسي نوت 7 بارزاني: سأعلن استقلال كردستان إذا عاد المالكي لحكم العراق وظائف شاغرة بالهيئة السعودية للمهندسين في الرياض دراسة: هذا الأمر قد يؤدي لعدوى بكتيرية في الأمعاء 102نزيل يؤدون الاختبارات النصفية بسجون حائل الإشراف الاجتماعي النسائي بالرياض يحتفل باليوم العربي لليتيم ‏رئيس مركز الحديثة للمرتبة الحادية عشر المبعوث الأممي لليمن يرفض مقابلة رئيس حكومة الانقلابيين الحوثيين بدء محادثات السلام في استانة حول أزمة سوريا جمعية كفيف تحتفي بـ 30 عريساً وعروسة من مستفيديها

استهداف مستودع أسلحة للقاعدة في ريف إدلب

استهداف مستودع أسلحة للقاعدة في ريف إدلب
المناطق - وكالات

في عملية هي الثانية في أقل من أسبوع، قتل 5 أشخاص، وأصيب العشرات جراء استهداف طائرات التحالف لمستودعات لجبهة تابعة للقاعدة في ريف إدلب.

واستهدفت الغارات، بحسب مصادر المعارضة، مستودعاً للأسلحة بالقرب من بلدتي سرمين والنيرب، كما استهدفت مواقع لجفش في محيط قرية عقربات بريف إدلب الشمالي، ما أسفر عن مقتل أبو مصعب الجزائري القيادي في الجبهة وأحد مرافقيه.

وتعتبر هذه الغارات هي الثانية في أقل من أسبوع، حيث قتل أكثر من 100 من عناصر القاعدة، بينهم قياديون في قصف مماثل استهدف مقراتهم في ريف إدلب، بحسب بيان للبنتاغون.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>