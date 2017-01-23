رحلة سياحية لـ ٤٠ شخص إلى جبل وكهوف شدا بمنطقة الباحة

نظمت شركة الكثبان الرملية لرحلات السياحية بجدة برنامج سياحي لعدد ٤٠ شخص من شركة يونيليفر العالمية إلى جبل وكهوف شدا بمنطقة الباحة .

واوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الباحة الأستاذ زاهر محمد الشهري بان الرحلة إلى كهوف شدا كانت لغرض تطوير الاداء بالشركة وشملت العديد من الانشطة التدريبية وخطط عمل حيث شارك بالرحلة رؤساء الاقسام بيونيليفر وقد أبدوا إعجابهم الشديد بمنطقة الباحة وما تحويه من حياة فطرية بكر وتضاريس متفردة بجمالها. مشيرا بان المنطقة بإختلاف طبيعتها وتضاريسها أصبحت على خارطة منظمي الرحلات السياحية الأفراد والمجموعات والشركات التي تكافئ موظفيها برحلات سياحية يتخللها تدريب عمل وترفيه وأنشطة مختلفة وهذا النوع من السياحة يعتبر مهم ويعمل به في كثير من دول العالم للقطاعات الحكومية والخاصة في مكافأة موظفيهم بمثل هذا النوع من السياحة.