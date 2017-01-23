 شرطة الأحساء تطيح بمصنعي ومروجي الخمور داخل منزل سكني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 25 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 يناير 2017 ميلاديا

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شرطة الأحساء تطيح بمصنعي ومروجي الخمور داخل منزل سكني

شرطة الأحساء تطيح بمصنعي ومروجي الخمور داخل منزل سكني
الاحساء - عبدالله السعيدي

ضبطت شرطة الأحساء خمسة وافدين من جنسية آسيوية بينهم امرأة لإدارتهم مصنع اعداد وتجهيز الخمور والادوات المخصصة.
وقال المتحدث الاعلامي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي بناء لما توفر من معلومات مؤخرا عن قيام عدد من الوافدين من جنسية اسيوية باعداد وترويج الخمور بداخل منزل سكني بحي العويمرية بمحافظة الاحساء .
وتمكن رجال الامن بشرطة محافظة الاحساء بفضل من الله وتوفيقه مداهمة المنزل والقبض على المتهمين والذي تبين بانهم خمسة وافدين من جنسية اسيوية ومن ضمنهم امراءه زوجة احدهم كما تم ضبط مصنع اعداد وتجهيز الخمور والادوات المخصصه لذلك وكمية من المواد المسكره قدرت بالتالي :
٩٦ برميل سعة ٢٥٠ لتر
٣٤ جالون سعة ٢٥ لتر
٩٩٦ قاروره سعة ١,٥ لتر
وجرى ايقاف المتهمين واحالة القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام .

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