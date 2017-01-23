 بلدي تبوك يطلع على ميزانية أمانة تبوك ٢٠١٧ | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 25 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 يناير 2017 ميلاديا

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بلدي تبوك يطلع على ميزانية أمانة تبوك ٢٠١٧

بلدي تبوك يطلع على ميزانية أمانة تبوك ٢٠١٧
المناطق - تبوك :

عقد المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك مغرب أمس اجتماعه السادس عشر برئاسة رئيس المجلس الدكتور عطية بن محمد الضيوفي وحضور أمين منطقة تبوك المهندس محمد حسني هاشم.
وبدأت الجلسة باطلاع أعضاء المجلس على عرض مقدم من سعادة أمين منطقة تبوك بشأن ميزانية أمانة منطقة تبوك للعام المالي ١٤٣٨-١٤٣٩.
وأكد أمين تبوك لأعضاء المجلس بأن الميزانية للعام المالي الحالي تحمل في طياتها الكثير لمدينة تبوك وخدماتها البلدية حيث اعتمد للباب الثالث الصيانة والنظافة مبلغ إجمالي يقدر ب ١٧٣ مليون ريال ٥٢ مليون اعتماد من الوزارة و١٢١ مليون إيرادات كما اعتمد للباب الرابع مبلغ ٣٧٣ مليون ريال كسيولة للصرف على مشاريع الأمانة القائمة.
وأوضح أمين تبوك بأن المشاريع الجديدة سيتم اعتمادها بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية خلال أقل من شهر وفقا للمبادرات التي عرضت على المجلس وأقرها ثم رفعت للوزارة.
بدوره علق رئيس المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك الدكتور عطية الضيوفي على العرض المقدم من أمين منطقة تبوك حيث أكد بأن أرقام الميزانية جاءت مبشرة وتدل على ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من اهتمام بالخدمات البلدية التي تمس رفاهية المواطن بشكل مباشر وطالب الضيوفي بأن يكون لقرى تبوك نصيب من هذه الميزانية كذلك توجيه الإنفاق للأحياء ذات الاولوية التي تحتاج الخدمات الاساسية مثل السفلتة والإنارة والأرصفة. واختتم المجلس اجتماعه بمناقشة التقرير المقدم من لجنة الخدمات بالمجلس.

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