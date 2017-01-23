الأمير سعود بن نايف يشدد على جودة الخدمات الصحية الخاصة وضرورة استقطاب الشباب السعودي للعمل فيها

أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أهمية تجويد الخدمات التي تقدمها المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة وضرورة مواكبتها للتطور، بجلب أحدث الأجهزة الطبية ، وتقديم خدمات صحية ذات مستوى عال ، وكذلك ضرورة استقطاب الشباب السعودي للتدريب والعمل في تلك المراكز، لاسيما ما تقدمة الدولة يحفظها الله من دعم ورعاية لهذا القطاع للقيام بدوره الرئيسي في مسيرة الاقتصاد الوطني.

وأكد سموه خلال لقاءه اليوم ” الاثنين ” المهندس صبحي عبدالجليل بترجي ، في مكتبه بديوان الإمارة لاستعراض إطلاق مشروع بيت البترجي الطبية التي سيتم تشييدها في مدينة الدمام إن شاء الله ، بأن صحة الإنسان وسلامته هي من أهم أولويات القيادة الرشيدة ، ولذا فقد توسعت الدولة رعاها الله في إنشاء المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية في كافة أنحاء المملكة ، وكان لابد على القطاع الخاص أن يقف جنباً إلى جنب مع هذه النهضة بتبني وإنشاء المراكز الطبية الحديثة والمساهمة في خفض أعداد المرضى على المستشفيات الحكومية بتقديم خدمات طبية عالية المستوى وبأسعار مناسبة.

وأشاد سموه بالنقلة النوعية للخدمات الصحية التي تقدمها شركة بيت البترجي الطبية التي تكرس جهودها في مجال تطوير وصناعة الرعاية الصحية والتعليم الطبي في المنطقة.

من جهته قدم المهندس البترجي شكره لسمو أمير المنطقة الشرقية على حسن الاستقبال والتوجيهات السديدة من سموه الكريم بتطوير القطاع الصحي وتقديم خدمات طبية مميزة ، مشيراً إلى أن المشروع الذي سيقام في المنطقة الشرقية بمساحة 90 ألف متر مربع وباجمالي استثمارات تفوق الأربعة مليارات ريال ، ويشمل في مرحلته الأولى إنشاء مستشفى متخصص بمواصفات عالمية على مساحة 30 ألف متر مربع بتكلفة 350 مليون ريال ، والمرحلة الثانية من المشروع إنشاء كلية البترجي للعلوم الطبية والتكنولوجيا بتكلفة 240مليون ريال وبطاقة استيعابية 2500 طالب وطالبة ، أيضاً تشمل المرحلة الثانية إنشاء مستشفى غير هادف للربح (خيري) بسعة 100 سرير لخدمة الفئات المحتاجة من المجتمع ، أما المرحلة الثالثة فتتكون من ثمانية مستشفيات إضافية بسعة 1800سرير بتكلفة 2.20مليار ريال بالإضافة إلى مشاريع أخرى وخدمات مختلفة .

وأشار البترجي بأن هذه المشاريع سيتم الانتهاء منها في غضون خمس إلى عشر سنوات وستخلق حوالي 8500 وظيفة