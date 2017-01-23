بلدية وسط الدمام تنفذ حملات ميدانية لرفع الانقاض ومخلفات البناء

قامت بلدية وسط الدمام مؤخراً بحملات ميدانية مكثفة لجمع ونقل الأنقاض ومخلفات البناء من الأراضي الفضاء بعدة أحياء ومواقع ضمن نطاق خدماتها ومنها منطقة الكورنيش وحي المحمدية وحي الصفا بالدمام والتي كانت تشكل ظاهرة سلبية في تلك المواقع، كشف ذلك رئيس بلدية وسط الدمام المهندس حاتم بن سعد الغامدي.

وأشار الى أن الحملات تأتي ضمن جهود أمانة المنطقة الشرقية نحو تحقيق الإصحاح البيئي وتعزيز عناصر التنظيم والتجميل بالمدينة، موضحاً أن تلك المخلفات تأتي نتيجة قيام بعض مقاولي الإنشاءات بأعمال غير مسئولة تتمثل في رمي الأنقاض والمخالفات في أقرب موقع متاح مستغلين أوقات متأخرة من اليوم وخلال العطل الرسمية وذلك في الأماكن الممنوعة دون مراعاة لما تسببه من تشويه للمظهر العام و تلوث بيئي.

ولفت إلى مشاركة مقاول نقل النفايات من مدينة الدمام والمنطقة الأولى بالإضافة إلى مساهمة مجموعة من الشركات الوطنية العاملة في مجال البنية التحتية.

وأضح بأنه تم رفع ما مقداره (420) رد من الأنقاض والمخلفات بلغت أحجامها (25200م3)، مؤكدا على أن الحملة تأتي إستمراراً لجهود البلدية في المحافظة على البيئة وتماشياً مع البرنامج الرقابي الميداني الخاص بمتابعة و ضبط المخالفين من أصحاب الشاحنات الذين يقومون برمي الأنقاض في الأماكن الممنوعة وتطبيق النظام بحقهم حسب لائحة الجزاءات والغرامات البلدية إضافة إلى العقوبة التبعية المتمثلة في الزامهم برفع الأنقاض.

ودعا المواطنين للمساهمة في الإبلاغ عن تلك التجاوزات في حال رصد مثل هذه المخالفات عن طريق رقم البلاغات 940