 17 منها داخل عاصمة السياحة العربية ومؤشرات لمضاعفة الرقم.. حصر 470 مسجداً تاريخياً وأثرياً بعسير | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 25 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير نجران يتفقد محافظة يدمة غدًا صحة القصيم تكشف عن ارتفاع نسبة اعداد أسرّة العناية المركزة الى ١٦٪‏ عن العام الماضي 17 منها داخل عاصمة السياحة العربية ومؤشرات لمضاعفة الرقم.. حصر 470 مسجداً تاريخياً وأثرياً بعسير الإطلاق الرسمي للسوق المالية الموازية (نمو) في فبراير المقبل بلدية وسط الدمام تنفذ حملات ميدانية لرفع الانقاض ومخلفات البناء بلدية الخفجي تطرح 3 مناقصات استثمارية لتنفيذ مشاريع تطويرية الأمير سعود بن نايف يشدد على جودة الخدمات الصحية الخاصة وضرورة استقطاب الشباب السعودي للعمل فيها بلدي تبوك يطلع على ميزانية أمانة تبوك ٢٠١٧ شرطة الأحساء تطيح بمصنعي ومروجي الخمور داخل منزل سكني رحلة سياحية لـ ٤٠ شخص إلى جبل وكهوف شدا بمنطقة الباحة مجلس الوزراء يوافق على إنشاء الهيئة العامة للعقار في رسالة أشبه برسالة “بوش” للعراقيين قبيل الغزو.. رئيس وزراء إسرائيل يوجه رسالة للإيرانيين

17 منها داخل عاصمة السياحة العربية ومؤشرات لمضاعفة الرقم.. حصر 470 مسجداً تاريخياً وأثرياً بعسير

17 منها داخل عاصمة السياحة العربية ومؤشرات لمضاعفة الرقم.. حصر 470 مسجداً تاريخياً وأثرياً بعسير
المناطق - عسير

أنجز فرعا وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير حصر 470 مسجدا تاريخيا وأثريا على مستوى المنطقة، منها 17 داخل مدينة أبها التي تستعد لحفل إطلاق عاصمة السياحة العربية 2017م 28 فبراير ببحيرة السد تحت رعاية وحضور سمو أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد، مع مؤشرات لمضاعفة الرقم خلال الفترة المقبلة.
وقال مدير إدارة العلاقات العامة المتحدث الرسمي لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة عبدالله الحكمي: “اتفق الطرفان مبدئيا على إقامة ورشة عمل لهذا الغرض تحت رعاية سمو أمير المنطقه وسمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث، يصاحبها معرضا فوتوغرافيا للمساجد التي حصرت ومناطقها وأعمارها، بالإضافة إلى مخاطبة جامعة الملك خالد لإعداد ورقة عمل من أساتذة قسم التاريخ، على أن يكرم خلال الورشة رجال الأعمال والمتبرعين الذين سيبادرون بإعادة ترميمها على نفقتهم الخاصة”.
وأضاف: “تركزت آلية تحديد المسجد التاريخي، على أن يكون: حول المساجد تأهيل سكاني، ويزيد عمره عن نصف قرن (50 عاما)، وحسب نسبة الضرر”.
يذكر أن هناك مساجد تاريخية وأثرية تعذر الوصول إليها، وسيتم مناقشة أمانة المنطقة لفتح الطريق إليها، في حين سيخاطب المحافظين لحث المشائخ والنواب للإبلاغ عن أي مسجد تاريخي داخل القرية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>