17 منها داخل عاصمة السياحة العربية ومؤشرات لمضاعفة الرقم.. حصر 470 مسجداً تاريخياً وأثرياً بعسير

أنجز فرعا وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير حصر 470 مسجدا تاريخيا وأثريا على مستوى المنطقة، منها 17 داخل مدينة أبها التي تستعد لحفل إطلاق عاصمة السياحة العربية 2017م 28 فبراير ببحيرة السد تحت رعاية وحضور سمو أمير المنطقة الأمير فيصل بن خالد، مع مؤشرات لمضاعفة الرقم خلال الفترة المقبلة.

وقال مدير إدارة العلاقات العامة المتحدث الرسمي لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة عبدالله الحكمي: “اتفق الطرفان مبدئيا على إقامة ورشة عمل لهذا الغرض تحت رعاية سمو أمير المنطقه وسمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث، يصاحبها معرضا فوتوغرافيا للمساجد التي حصرت ومناطقها وأعمارها، بالإضافة إلى مخاطبة جامعة الملك خالد لإعداد ورقة عمل من أساتذة قسم التاريخ، على أن يكرم خلال الورشة رجال الأعمال والمتبرعين الذين سيبادرون بإعادة ترميمها على نفقتهم الخاصة”.

وأضاف: “تركزت آلية تحديد المسجد التاريخي، على أن يكون: حول المساجد تأهيل سكاني، ويزيد عمره عن نصف قرن (50 عاما)، وحسب نسبة الضرر”.

يذكر أن هناك مساجد تاريخية وأثرية تعذر الوصول إليها، وسيتم مناقشة أمانة المنطقة لفتح الطريق إليها، في حين سيخاطب المحافظين لحث المشائخ والنواب للإبلاغ عن أي مسجد تاريخي داخل القرية.