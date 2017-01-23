 صحة القصيم تكشف عن ارتفاع نسبة اعداد أسرّة العناية المركزة الى ١٦٪‏ عن العام الماضي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 25 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 يناير 2017 ميلاديا

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صحة القصيم تكشف عن ارتفاع نسبة اعداد أسرّة العناية المركزة الى ١٦٪‏ عن العام الماضي

صحة القصيم تكشف عن ارتفاع نسبة اعداد أسرّة العناية المركزة الى ١٦٪‏ عن العام الماضي
المناطق / بريدة

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة القصيم عن ارتفاع السعة السريرية للعناية المركزة للكبار بمستشفيات المنطقة مقارنة العام الماضي ، حيث بلغ عددها ٧٥ سريرا متوزعة هذه الزيادة على خمسة مستشفيات.
وأوضح مساعد المدير العام للخدمات العلاجية بصحة القصيم الدكتور سلطان الشايع بان أقسام العناية المركزة شهدت مرحلة تطويرية ونقلة نوعية باهتمام مباشر من المدير العام لصحة المنطقة مطلق الخمعلي ، وكان اخرها افتتاح العناية المركزة بمستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة ومستشفى الولادة والاطفال ببريدة برعاية سمو امير منطقة القصيم وبحضور معالي وزير الصحة ، مبينا بأن عدد الأسرّة للعناية المركز العام الماضي كان ٦٠ سريرا وارتفع هذا العام الى ٧٥ سريرا مانسبته قرابة ١٦٪‏ من نسبة الأسرّة بمستشفيات المنطقة ، وأشار ” الشايع ” بان ارتفاع إعداد أسرّة العناية المركزة شملت خمسة مستشفيات وهي : مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة ، ومستشفى بريدة المركزي ، ومستشفى البكيرية العام ومستشفى البدائع العام ومستشفى الاسياح العام .
لافتا بان عدد أسرّة العناية المركزة للصغار والحضانة بلغ ١٢٥ سريرا ، متوزعة على عدد من المستشفيات، مشيرا بان صحة المنطقة بمتابعة من المدير العام ماضية في تنفيذ المشاريع الصحية التطويرية التي ستنعكس إيجابيا على الخدمات الصحية المقدمة للمرضى .

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