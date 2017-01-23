 أمير نجران يتفقد محافظة يدمة غدًا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 25 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

أمير نجران يتفقد محافظة يدمة غدًا صحة القصيم تكشف عن ارتفاع نسبة اعداد أسرّة العناية المركزة الى ١٦٪‏ عن العام الماضي 17 منها داخل عاصمة السياحة العربية ومؤشرات لمضاعفة الرقم.. حصر 470 مسجداً تاريخياً وأثرياً بعسير الإطلاق الرسمي للسوق المالية الموازية (نمو) في فبراير المقبل بلدية وسط الدمام تنفذ حملات ميدانية لرفع الانقاض ومخلفات البناء بلدية الخفجي تطرح 3 مناقصات استثمارية لتنفيذ مشاريع تطويرية الأمير سعود بن نايف يشدد على جودة الخدمات الصحية الخاصة وضرورة استقطاب الشباب السعودي للعمل فيها بلدي تبوك يطلع على ميزانية أمانة تبوك ٢٠١٧ شرطة الأحساء تطيح بمصنعي ومروجي الخمور داخل منزل سكني رحلة سياحية لـ ٤٠ شخص إلى جبل وكهوف شدا بمنطقة الباحة مجلس الوزراء يوافق على إنشاء الهيئة العامة للعقار في رسالة أشبه برسالة “بوش” للعراقيين قبيل الغزو.. رئيس وزراء إسرائيل يوجه رسالة للإيرانيين

أمير نجران يتفقد محافظة يدمة غدًا

أمير نجران يتفقد محافظة يدمة غدًا
المناطق - نجران

يدشن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، عددًا من المشاريع التنموية، ويؤسس لأخرى، أثناء زيارة سموه التفقدية محافظة يدمة، صباح غد، يتلقي خلالها المشايخ والأعيان، ويستقبل عموم المواطنين.
ويفتتح سموه خلال الجولة جملة من المشاريع التعليمية والخدمية، في إطار تعزيز التنمية ونشرها.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>