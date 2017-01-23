أمير نجران يتفقد محافظة يدمة غدًا

يدشن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، عددًا من المشاريع التنموية، ويؤسس لأخرى، أثناء زيارة سموه التفقدية محافظة يدمة، صباح غد، يتلقي خلالها المشايخ والأعيان، ويستقبل عموم المواطنين.

ويفتتح سموه خلال الجولة جملة من المشاريع التعليمية والخدمية، في إطار تعزيز التنمية ونشرها.