دورتموند يقطع الطريق على الريال ويوقع مع إسحاق الدوري الالماني

أعلن نادي بوروسيا دورتموند تعاقده مع السويدي الشاب ألكسندر إسحاق قادماً من نادي أيك سولنا، ليقطع بذلك النادي الألماني الطريق على عديد من الأندية الأوروبية الراغبة بخطف موهبة الشاب الأسمر أبرزها ريال.

وذكر النادي الألماني على موقعه الالكتروني أنه تم الاتفاق مع اللاعب على عقد طويل الأجل.

المهاجم البالغ من العمر 17 عاماً والذي لقب بإبرا الجديد نظراً لطوله الفارع (190 سم)، كان محط أنظار العديد من عمالقة أوروبا أبرزهم ريال مدريد وبرشلونة.

وقال المدير الرياضي للنادي الأصفر مايكل زورك إنه سعيد لاختيار إسحاق اللعب مع ناديه، خصوصاً في ظل تصارع الأندية الأوروبية على الظفر بموهبته.

إسحاق سجل باكورة مشاركاته بقميص المنتخب السويدي الأول قبل أسابيع في المباراة الودية التي خاضها ضد كوت ديفوار (2-1)، قبل أن يشارك في مناسبة ودية ثانية ويسجل هدفاً ضد سلوفاكيا (6-0).

وسجل إسحاق 10 أهداف في 24 مباراة خاضها مع نادي في الدوري السويدي.

وسيغدو إسحاق أول سويدي يلعب لبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني.

وفضّل إسحاق تطوير موهبته في دورتموند إلى جانب لاعبين شبان أمثال عثمان ديمبلي (19 عاماً) وإمري مور (19 عاماً) وجوليان فيغل (21 عاماً) وآخرين.