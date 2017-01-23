خادم الحرمين الشريفين يستقبل الرئيس السوداني ويقيم مأدبة غداء تكريماً له..ويعقد جلسة مباحثات

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في قصره بالرياض اليوم ، فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان.

وفي بداية الاستقبال صافح فخامة الرئيس السوداني أصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء وقادة القطاعات العسكرية.

وقد أقام خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – مأدبة غداء تكريما لفخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان والوفد المرافق له.

حضر الاستقبال ومأدبة الغداء، صاحب السمو الأمير خالد بن فهد بن خالد، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الامير خالد بن سعد بن فهد، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الامير فهد بن عبدالله بن مساعد، وصاحب السمو الملكي الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وصاحب السمو الأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد المستشار بالديوان الملكي ، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد المستشار بالديوان الملكي، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن عبدالعزيز المستشار بوزارة البترول، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز.

وعقد سموه جلسة مباحثات مع فخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان.

وجرى خلال جلسة المباحثات استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، بالاضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

وعقب جلسة المباحثات وبحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وفخامة الرئيس عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان، جرى التوقيع على مذكرة تفاهم إطارية بشأن منحة المملكة العربية السعودية لتمويل مشروع توفير مياه الشرب في المناطق الريفية، وقعها من الجانب السعودي معالي نائب رئيس مجلس الصندوق السعودي للتنمية العضو المنتدب المهندس يوسف بن إبراهيم البسام، ومن الجانب السوداني معالي وزير الدولة مدير مكتب فخامة الرئيس الفريق طه عثمان الحسين.

حضر جلسة المباحثات وتوقيع مذكرة التفاهم، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ( الوزير المرافق ) ، ومعالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ومعالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.

كما حضرها من الجانب السوداني، معالي وزير الدولة برئاسة الجمهورية الدكتور فضل عبدالله فضل، ومدير الإدارة السياسية والإعلام الدكتور عبدالملك محمد البرير، ووزير الدولة مدير مكتب فخامة الرئيس الفريق طه عثمان الحسين، وسفير السودان لدى المملكة عبدالباسط بدوي السنوسي .