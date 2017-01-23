 محافظ الخرج يعقد اجتماع يناقش ظاهرة انتشار الكسارات المخالفة بالمحافظة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 25 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 يناير 2017 ميلاديا

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محافظ الخرج يعقد اجتماع يناقش ظاهرة انتشار الكسارات المخالفة بالمحافظة

محافظ الخرج يعقد اجتماع يناقش ظاهرة انتشار الكسارات المخالفة بالمحافظة
المناطق _أشرف العصيمي
بطلب من سعادة محافظ الخرج ‏الاستاذ / شبيلي بن مجدوع آل مجدوع  عقد اجتماعاً مع رئيس مركز الضبيعة ومندوب وزارة النقل ومساعد رئيس القطاع الجنوبي للمجاهدين بالخرج ومساعد قائد قوة المهمات والواجبات بالخرج ورئيس وأعضاء لجنة التعديات بالمحافظة ومدير الشؤن الامنية ومدير المتابعة بالمحافظة اليوم الاثنين الموافق   ١٤٣٨/٤/٢٥ هـ بقاعة الاجتماعات بالمحافظة .
وفي بداية الاجتماع رحب سعادة المحافظ بهم متمنياً لهم التوفيق وبعد ذلك تم مناقشة ظاهرة انتشار الكسارات المخالفة بالمحافظة ووضع حلول عاجلة لإيقافها
فقد وجه سعادة المحافظ بتشكيل لجنة عاجلة مكونه من ( المحافظة – الشرطة – المهمات والواجبات – وزارة النقل – الزراعة – إدارة المجاهدين ) لإيقاف الكسارات المخالفة وبذل المزيد من الجهد في سبيل إنفاذ الاوامر والتعليمات المنظمة لذلك وعدم قبول أي تعلل او تحايل في ذلك الصدد.

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