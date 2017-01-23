“التجارة” تضبط مستودعاً يخزن أحبار طابعات مغشوشة تقدر قيمتها بـ 1.3 مليون

ضبطت فرق الرقابة الميدانية في وزارة التجارة والاستثمار خلال مداهمة مستودع داخل محل بحراج الحاسبات بالرياض مساء أمس، (19.100) منتج أحبار طابعات مقلد ومغشوش تقدر قيمتها السوقية بـ(1.300.000) ريال.

وأوضحت وزارة التجارة والاستثمار أن هذه المنتجات المقلدة والمغشوشة شملت، 4500 كرتون حبر لعلامات مشهورة، 4100 علبة حبر طابعة مقلدة جاهزة للبيع، 1300 انبوب، 4 آلاف كيس تغليف أحبار، و4 آلاف حلقات اغلاق الأنبوب وقطع اغلاق بلاستيكية، إضافة إلى 1200 استيكر وشرائح الكترونية لتعريف المنتج.

وبينت الوزارة أن العمالة المخالفة في المستودع تعمل على بيع المنتجات المغشوشة والرديئة على المحال والمستهلكين كمنتجات أصلية، لافتة إلى أنه تم إيداع المخالفين قسم الشرطة تمهيداً لسماع أقوالهم لدى إدارة القضايا بمكافحة الغش التجاري ومكافحة التستر التجاري، ومن ثم إحالتهم لهيئة التحقيق والادعاء العام.

ويأتي ذلك امتداداً للجولات الرقابية التي تنفذها وزارة التجارة والاستثمار على المستودعات، وجميع المنشآت التجارية، للتحقق من نظامية أعمالها وسلامة المنتجات، وحماية المستهلكين من أخطارها، وتطبيق الأنظمة على المخالفين.

وتشدد الوزارة على عدم التهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش والتقليد.

وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”.