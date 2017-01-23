أكثر من نصف مليون تلاوة من 89 دولة رئيس خيركم :خادم الحرمين يولي أهمية كبرى للقرآن عناية ودعم ورعاية

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية خيركم لتحفيظ القرآن بجدة أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يولي أهمية كبرى للقرآن الكريم وأهله عناية ودعم ورعاية وكشف أن أحد البرامج التي يدعمها – حفظه الله – شارك فيها مستفيدون من 89 دولة بأكثر من نصف مليون تلاوة.

وقال عبد العزيز بن عبد الله حنفي رئيس جمعية خيركم بجدة بمناسبة اختيار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله لنيل جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام لهذا العام: إن اختيار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لنيل جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الإسلام لهذا العام اختيار موفق تقديرا لمواقفه في خدمة الإسلام والمسلمين والأمة الإسلامية، وعنايته مصالح المسلمين في شتى أنحاء المعمورة، ويبذل عظيم جهده للعناية بالكتاب والسنة المطهرة. مضيفاً إن خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ يبذل جهوده ووقته لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من مشارق الأرض ومغاربها من خلال خدمة ضيوف الرحمن والتوسعة العملاقة التي نجنى ثمرتها.

وأوضح رئيس خيركم أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – يولي أهمية كبرى للقرآن الكريم وأهله عناية ودعم ورعاية ومباركته الدائمة لبرامج وفعاليات وأنشطة جمعيات تحفيظ القرآن الكريم، وأشار إلى أن جائزة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات تُعد أحد أبرز المعالم المضيئة في خدمة كتاب الله ونشره وتكريم ورعاية أهله في المملكة، لافتاً إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز (يحفظه الله) قام برعاية وبدعم مشروع طموح عالمي التطبيق باسم ” مشروع خيركم لتعليم القرآن الكريم عن بعد”، الذي يهدف إلى تعليم القرآن الكريم عن بعد لكافة فئات المجتمع على النطاقين المحلي و العالمي باستخدام أحدث التقنيات و بطرق مبتكرة و مشوقة وقد تخطى أحد برامجه (اتلوها صح) نصف مليون تلاوة (5522004 تلاوة) من 89 دولة سجلوا أكثر من مليون دقيقة (1329193) دقيقة. ندعو الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وأن يبارك في جهوده ، ويمتعه بالصحة والعافية ويزيده في عطاياه، ويكتب له الأجر في الدنيا والآخرة فيما قدمه من أعمال جليلة خدمة لشعبه ووطنه وكتاب ربه وأبناء أمته