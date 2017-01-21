 محافظ محايل يقف على آخر الإستعدادات لإطلاق شارع الشهداء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 25 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 يناير 2017 ميلاديا

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محافظ محايل يقف على آخر الإستعدادات لإطلاق شارع الشهداء

محافظ محايل يقف على آخر الإستعدادات لإطلاق شارع الشهداء
المناطق- محمد ال طاوي
وقف محافظ محايل محمد بن سعود ابونقطة المتحمي امس  وبحضور وكيل المحافظ علي الفلقي وأعضاء اللجنة التنفيذية على آخر الإستعدادات لإطلاق فعاليات شارع الشهداء والذي سيكون من أبرز الفعاليات التي تقام هذا  العام بمهرجان “محايل أدفأ ” ، وتجول المحافظ داخل الشارع واستمع لشرح مفصل من أمين اللجنة ” يحي العاصمي ” عن محتويات الشارع وأبرز التفاصيل التي سوف يحتويها الشارع . وأشار المتحمي إلى أن الشارع سوف يحتضن عدد من صور الشهداء من ابناء محافظة محايل والمراكز التابعه لها حيث وصل عدد الشهداء لأكثر من 80 شهيدآ . مبينا  أن شارع الشهداء الذي يقع بالقرب من مهرجان التسوق سوف يحتضن العديد من الفعاليات ومنها مشاركة عدد من الفنانين التشكيلين والفوتوغرافيين ضمن فعاليات الشارع ، فضلا عن مشاركة الجالية السودانية والتي ستشارك بمعرضين فوتوجرافي وآخرتشكيلي ، وفقرات تراثية ، وأمسية شعبية للجالية السودانية
مبينا أن شارع الشهداء ساهمت في تنفيذه بلدية المحافظة وبمشاركة قيادة المنطقة الجنوبية وإدارة قوة الأمن الخاصة بمنطقة عسير . لافتا إلى أن شارع الشهداء حضي بمتابعه وأشراف مستمر من محافظ محايل .

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