برعاية أمير منطقة نجران المجلاد يدشن فعاليات اليوم العربي لليتيم

برعاية صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران دشن وكيل إمارة منطقة المنطقة الدكتور حمود بن سماح المجلاد فعاليات اليوم العربي لليتيم والذي تنفذها جمعية رفقاء لرعاية الأيتام بالمنطقة ، تحت عنوان (عظماء في عهد الولاء والوفاء) وذلك بقاعة الأمير مشعل بن عبدالله بالكلية التقنية بنجران .

حيث بيّن الدكتور يوسف بن عبدالله الحازمي فضل كفالة اليتم والأجر الكبير الذي يعقب هذا العمل الإنساني العظيم مشيداً بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم كامل للعمل الإنساني والتطوعي ومثمنا جهود ودعم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران للجمعية .

بعدها تطرق إلى الخدمات التي تقدمها الجمعية وأبرز الإنجازات التي تحققت خلال الفترة السابقة مبينا أن الجمعية تسعى قدما لتنفيذ كثير من المشاريع التي تخدم الأيتام بالمنطقة بالتعاون مع رجال الخير ، ومؤكدا أن اليوم العربي لليتيم سيحضى هذا العام بالعديد من الفعاليات المختلفة من محاضرات وندوات وبرامج توعوية وتعليمية وترفيهية تسعى لدمج اليتيم في مجتمعه المحيط .

ثم قدمت كلمة الأيتام ألقاها نيابة عنهم عبدالله أحمد آل بليه رفع خلالها الشكر والعرفان لكل من وقف بجانبهم وأنساهم شيئاً من أحزانهم ، سائلاً الله أن يبارك لهم في أعمالهم وفي أموالهم ومطالباً من الجميع احتضان هذه الفئة ومسح دمعة كل يتيم ومساعدته حتى يكون لبنة صالحة من أجل خدمة هذا الوطن ، بعد ذلك شاهد الجميع عرضاً مرئياً يحكي ما يحظى به اليتيم في بلادنا من رعاية وخدمات متعددة ، كما أبرز العرض مسيرة جمعية رفقاء والإنجازات التي حققتها منذ تأسيسها خلال خمس سنوات ماضية ومجمل الخطط المستقبلية للجمعية في السنوات القادمة .

بعد ذلك قدم مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبدالله بن محمد الدوسري كلمة تحدث فيها عن أهمية المسؤولية الاجتماعية والمساهمة في دعم أعمال الخير مقدماً شكره لجمعية رفقاء على هذه البادرة من خلال خدمة الأيتام والوقوف بجانبهم وإدخال البهجة والسرور على قلوبهم ورسم الابتسامة على وجوههم من خلال تقديمها لهم البرامج المختلفة في شتى المجالات ، بعد ذلك قدمت فرقة سما الإنشادية أوبريت بهذه المناسبة بعنوان عظماء في عهد الولاء والوفاء بمشاركة العديد من الأطفال.

وفي ختام الحفل قام وكيل إمارة منطقة نجران بتكريم الداعمين والمشاركين في نشاطات الجمعية والمتعاونين معها ، كما تسلم هدية تذكارية نيابة عن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز أمير نجران بهذه المناسبة.