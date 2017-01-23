 العيادات التخصصية السعودية تتعامل مع136 لاجىء سوري من خلال عيادة طب الاسنان في مخيم الزعتري خلال الاسبوع 211 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 25 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 يناير 2017 ميلاديا

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العيادات التخصصية السعودية تتعامل مع136 لاجىء سوري من خلال عيادة طب الاسنان في مخيم الزعتري خلال الاسبوع 211

العيادات التخصصية السعودية تتعامل مع136 لاجىء سوري من خلال عيادة طب الاسنان في مخيم الزعتري خلال الاسبوع 211
المناطق _سوريا

قدمت عيادة طب الاسنان التابعة للعيادات التخصصية السعودية في مخيم الزعتري العلاج السني لعدد (136) مراجع من الاشقاء السوريين حيث تم تقديم العلاج المناسب لهم بعد تشخيص حالتهم المرضية من قبل اطباء الاختصاص وذلك ضمن الاسبوع 211 من بدء عمل العيادات التخصصية السعودية في المخيم .

طبيب الاسنان في العيادات التخصصية السعودية الدكتور محمد الفارس أوضح ان العيادات التخصصية السعودية تقوم وبشكل مستمر بتطوير المنظومة العلاجية فيها وذلك من خلال تطبيق كل ما هو جديد في عالم طب الاسنان والذي ينعكس بشكل كبير على الكفاءة في اداء الواجب الانساني الذي يهدف الى تقديم افضل سبل الراحة للمريض خصوصاً في بيئة اللجوء داخل المخيمات ، مضيفاً ان  عيادة طب الاسنان تتوافر فيها التقنية العالية و المعدات الطبية المتميزة التي يتم من خلالها تقديم افضل علاج يتناسب مع الحالات المرضية التي تتعامل معها من خلال تحديد التشخيص الدقيق والمناسب للحالة المرضية وبالتالي معالجة المرض بالشكل الصحيح والمطلوب وهو ما جعل عيادات طب الاسنان التابعة للعيادات السعودية تحظى بقدر عالي من الثقة من قبل المراجعين .

من جهته اكد المدير الاقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان ان الحملة السعودية تحرص على  تقديم افضل الخدمات الانسانية للاشقاء السوريين وتوفير احتياجاتهم وتلبية متطلباتهم حيث تسعى بشكل مستمر الى توفير  كادرا طبيا  متميزاً قادراً على تقديم الخدمات الطبية المتميزة بالإضافة الى المعدات و الأجهزة الطبية المتطورة وذلك بهدف توفير كافة الخدمات اللازمة للاشقاء اللاجئين السوريين في مخيمات اللجوء مضيفاً ان  الحملة السعودية ستبقى مستمرة باذن الله في الالتزام بتقديم العطاء والدعم الاغاثي الى اللاجئين السوريين وتوفير العيش الكريم لهم في اماكن تواجدهم وذلك انفاذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد – حفظهم الله – مقدماً شكره للمتبرعين من الشعب السعودي الكريم على ما يقدموه من تبرعات سخية لاشقائهم من الشعب السوري العزيز سائلاً الله العلي القدير ان يجزيهم خير الجزاء .

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