مبديًا استيائه من المشككين بقدراته..أمير نجران في استقباله وفد أرامكو: الشاب السعودي هو الأكفاء لخدمة وطنه

أكد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، أن الإنجازات وضخامة الأعمال التي تحققها شركة أرامكو السعودية، تثبت أن المواطن السعودي هو الأكفأ والأقدر لتولي أي عمل، والأكثر حرصًا على خدمة وطنه.

ولدى استقبال سموه وفدًا من شركة أرامكو السعودية، يتقدمهم النائب الأعلى لرئيس الشركة، المهندس عبدالعزيز بن محمد الجديمي، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، أبدى سموه استياءه من خروج بعض الأصوات النشاز المشككة في قدرات الشاب السعودي، إذ وصفها بالآراء غير الجادة، التي تعكس ما عليه أصحاب هذه الاتهامات.

وبارك سموه إطلاق شركة أرامكو أربع مبادرات تعليمية في المنطقة، لاستهداف ما يربو على 3 آلاف طالب وطالبة، فيما ناقش جملة من المشاريع المزمع تنفيذها في المنطقة.