بعد استضافة الشريان للطالبة نوف وإغفال دور المعلمة مغردون بصوت واحد شكرا معلمة الطالبة نوف

تباينت ردود الأفعال حول استضافة الشريان ببرنامج الثامنة للطالبة نوف التي ظهرت بمقطع احتفالية معلمة بطالباتها الناجحات وعدم احتفالها مع بقية الطالبات الأمر الذي تعاطف معها الشريان في برنامجه واغفال دور المعلمة الجبار تجاه طالباتها فانشا مغردون هاشتاقا تحت عنوان

‏#شكرا_لمعلمه_الطالبه_نوف

فذكر المغرد بندر مخاطبا الشريان بقوله

داوود إذا كنت تزعم أنك عالجت ازمة الطالبة النفسية فأنت :

حطمت آلاف المعلمين المخلصين والمئات من الطلاب المتفوقين !