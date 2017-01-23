 بعد استضافة الشريان للطالبة نوف وإغفال دور المعلمة مغردون بصوت واحد شكرا معلمة الطالبة نوف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 25 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 يناير 2017 ميلاديا

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بعد استضافة الشريان للطالبة نوف وإغفال دور المعلمة مغردون بصوت واحد شكرا معلمة الطالبة نوف

بعد استضافة الشريان للطالبة نوف وإغفال دور المعلمة مغردون بصوت واحد شكرا معلمة الطالبة نوف
المناطق _عادل الزهراني
تباينت  ردود الأفعال  حول  استضافة الشريان  ببرنامج الثامنة  للطالبة نوف التي ظهرت  بمقطع احتفالية معلمة بطالباتها الناجحات  وعدم  احتفالها مع بقية الطالبات  الأمر الذي  تعاطف معها الشريان في برنامجه واغفال  دور المعلمة  الجبار تجاه طالباتها  فانشا  مغردون  هاشتاقا  تحت  عنوان 
‏#شكرا_لمعلمه_الطالبه_نوف
فذكر  المغرد  بندر مخاطبا  الشريان  بقوله
داوود إذا كنت تزعم أنك عالجت ازمة الطالبة النفسية فأنت :
حطمت آلاف المعلمين المخلصين والمئات من الطلاب المتفوقين !
 
‏كما ذكرت  المغردة  هيفاء  بقولها  مخاطبة  المعلمة 
 
 شكرا لك ووالله لو كنت بالرياض لما رضيت بغيرك معلمة لبناتي
 
 
 
كما  ذكر  المغرد  نواف  بقوله 
 
 
 كميّة المدح والثناء للأستاذة زهوة العتيق دليل سمو ورفعة لها، ولا يضيرك أيتها الفاضلة داود الشريان وبرنامجه .
 
وعلق  أحد  المغردين بقوله 
مسكين المعلم ، محارب من جميع الجهات .. لكن ربنا موجود ما يرضى بالظلم على عباده ..
 
 
كما  علق  العرابي  بقوله  
 
من الخطأ الذي ارتكبه برنامج الثامنه عدم استضافة المعلمة وسماع تفاصيل القضية !! اعتمد على كلام الطفلة الملقنة !
 
 
كما  طالب  مشعل  العراك  بقوله 
 
 
 
‏لو كانت هناك نقابةللمعلمين/ت تدافع عنهم وتقدم كل من يسيئون لهم للقضاء لما تجرأ داؤود وغيره
أن ينتقص من المعلم 

كما  علقت  أم  يزيد  بقولها 
 
 
‏كل من يسأل عن سبب تطاول الطلبة ع معلميهم يتابع قصة نوف ويعرف دور الأهل والإعلام  في محاولة إسقاط قدوة ا

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