بعد استضافة الشريان للطالبة نوف وإغفال دور المعلمة مغردون بصوت واحد شكرا معلمة الطالبة نوف

تباينت ردود الأفعال حول استضافة الشريان ببرنامج الثامنة للطالبة نوف التي ظهرت بمقطع احتفالية معلمة بطالباتها الناجحات وعدم احتفالها مع بقية الطالبات الأمر الذي تعاطف معها الشريان في برنامجه واغفال دور المعلمة الجبار تجاه طالباتها فانشا مغردون هاشتاقا تحت عنوان
#شكرا_لمعلمه_الطالبه_نوف
فذكر المغرد بندر مخاطبا الشريان بقوله
داوود إذا كنت تزعم أنك عالجت ازمة الطالبة النفسية فأنت :
حطمت آلاف المعلمين المخلصين والمئات من الطلاب المتفوقين !
داوود إذا كنت تزعم أنك عالجت ازمة الطالبة النفسية فأنت :
حطمت آلاف المعلمين المخلصين والمئات من الطلاب المتفوقين !
كما ذكرت المغردة هيفاء بقولها مخاطبة المعلمة
شكرا لك ووالله لو كنت بالرياض لما رضيت بغيرك معلمة لبناتي
كما ذكر المغرد نواف بقوله
كميّة المدح والثناء للأستاذة زهوة العتيق دليل سمو ورفعة لها، ولا يضيرك أيتها الفاضلة داود الشريان وبرنامجه .
وعلق أحد المغردين بقوله
مسكين المعلم ، محارب من جميع الجهات .. لكن ربنا موجود ما يرضى بالظلم على عباده ..
كما علق العرابي بقوله
من الخطأ الذي ارتكبه برنامج الثامنه عدم استضافة المعلمة وسماع تفاصيل القضية !! اعتمد على كلام الطفلة الملقنة !
كما طالب مشعل العراك بقوله
لو كانت هناك نقابةللمعلمين/ت تدافع عنهم وتقدم كل من يسيئون لهم للقضاء لما تجرأ داؤود وغيره
أن ينتقص من المعلم
أن ينتقص من المعلم
كما علقت أم يزيد بقولها
كل من يسأل عن سبب تطاول الطلبة ع معلميهم يتابع قصة نوف ويعرف دور الأهل والإعلام في محاولة إسقاط قدوة ا
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