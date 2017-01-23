 وكيل إمارة الباحة يؤدي الصلاة على الشهيد العمري | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 25 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 يناير 2017 ميلاديا

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وكيل إمارة الباحة يؤدي الصلاة على الشهيد العمري

وكيل إمارة الباحة يؤدي الصلاة على الشهيد العمري
المناطق _عبدالرحمن سفر
أدى وكيل إمارة منطقة الباحة الدكتور حامد بن مالح الشمري وجموع من المصلين، بعد صلاة عصر اليوم بجامع عمر بن الخطاب بمحافظة المخواة ، صلاة الميت على وكيل رقيب سالم بن علي العمري ، الذي استشهد خلال مشاركته في التصدي للعدو بالحد الجنوبي بجازان .
ونقل وكيل إمارة منطقة الباحة تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد وسمو أمير المنطقة لأسرة الشهيد، وأكد الشمري أن الشهيد نال شهادة العز والكرامة باذلاً روحه فداءً للوطن والدين سائلاً الله تعالى أن يتقبل الشهيد برحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
وكان في استقباله والد الشهيد الرقيب علي سعد العمري والدكتور سعيد سعد العمري وكيل كلية العلوم والآداب بالمخواة وأقارب الشهيد وعدد من الأعيان.
من جانبهم أعرب الرقيب علي العمري وأقارب الشهيد عن بالغ شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة على تعزيتهم ومواساتهم مؤكدين أنهم جميعاً فداء لهذا الوطن، سائلين الله أن يحفظ لهذه البلاد أمنها واستقرارها في ظل القيادة الحكيمة.
وقد أدى  الصلاة مع وكيل الإمارة عدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين وجمع من المواطنين، ورافق وكيل الإمارة مدير عام العلاقات العامة والإعلام خضر بن عبدالرحمن الغامدي.‏
يذكر ان الشهيد رحمه الله استشهد امس بقطاع جازان وهو يدافع عن دينه ووطنه كما ان والده الرقيب علي بن سعد العمري من المشاركين في الدفاع عن الوطن بالحد الجنوبي .
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