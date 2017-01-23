 الحازمي يشكر خادم الحرمين على ثقته بتعينه مستشارا بوزارة الثقافة والإعلام بالمرتبة 15 | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 25 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 يناير 2017 ميلاديا

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الحازمي يشكر خادم الحرمين على ثقته بتعينه مستشارا بوزارة الثقافة والإعلام بالمرتبة 15

الحازمي يشكر خادم الحرمين على ثقته بتعينه مستشارا بوزارة الثقافة والإعلام بالمرتبة 15
المناطق- الرياض
رفع الأستاذ سعود بن نصار الحازمي الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف  ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ولي ولي العهد  النائب الثاني لرئيس مجلس الوزارء وزير الدفاع  حفظهم الله على الثقة الغالية بتعيينه مستشاراً إداريا بوزارة الثقافة والإعلام بالمرتبة بالخامسة عشرة وعبر عن اعتزازه بهذه الثقة الغالية  …..كما عبر الحازمي عن شكره الخالص لمعالي وزير الثقافة والاعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي على دعمه وتشجيعه للعاملين في قطاع الثقافة والاعلام وحرصه على تطوير العمل الاعلامي بكافة أشكاله.

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