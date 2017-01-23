 ضمن مبادرة “إعمار” بجهود طلاب جامعة طيبة 35 متطوعاً يؤهلون 6 منازل للأسر المحتاجة خلال 300 ساعة عمل | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 25 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 يناير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ثمن تجاوبهم وموقفهم ونبلهم وكرمهم بعتق رقبة الجانية”جبارة” ..أمير منطقة جازان يستقبل أولياء دم الطفل إبراهيم شاجري .. أمير نجران يستعرض استراتيجيات المياه في المنطقة إجتماع ودي بين أدبي جدة والجمعية يطوي صفحة خلاف ضمن مبادرة “إعمار” بجهود طلاب جامعة طيبة 35 متطوعاً يؤهلون 6 منازل للأسر المحتاجة خلال 300 ساعة عمل هجمات إلكترونية تستهدف مواقع سعودية.. وهيئة الاتصالات تحذّر الحازمي يشكر خادم الحرمين على ثقته بتعينه مستشارا بوزارة الثقافة والإعلام بالمرتبة 15 وكيل إمارة الباحة يؤدي الصلاة على الشهيد العمري بعد استضافة الشريان للطالبة نوف وإغفال دور المعلمة مغردون بصوت واحد شكرا معلمة الطالبة نوف مبديًا استيائه من المشككين بقدراته..أمير نجران في استقباله وفد أرامكو: الشاب السعودي هو الأكفاء لخدمة وطنه العيادات التخصصية السعودية تتعامل مع136 لاجىء سوري من خلال عيادة طب الاسنان في مخيم الزعتري خلال الاسبوع 211 برعاية أمير منطقة نجران المجلاد يدشن فعاليات اليوم العربي لليتيم “شمعون” يعطل مواقع الاتصالات والعمل وصدارة

ضمن مبادرة “إعمار” بجهود طلاب جامعة طيبة 35 متطوعاً يؤهلون 6 منازل للأسر المحتاجة خلال 300 ساعة عمل

ضمن مبادرة “إعمار” بجهود طلاب جامعة طيبة 35 متطوعاً يؤهلون 6 منازل للأسر المحتاجة خلال 300 ساعة عمل
المناطق _عادل الزهراني

يعمل المبادرون في برنامج “إعمار” بجامعة طيبة على تهيئة منازل ذوي الدخل المحدود وتحويل أسرهم إلى أسر منتجة وذلك بشراكة استراتيجية بين جامعة طيبة ممثلة بعمادة شؤون الطلاب ومؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية ضمن برنامج روافد ترجم أفكارك بموسمه الثاني.
يهدف البرنامج إلى تهيئة منازل الأسر المحتاجة، وتعليم فتيات الأسر المنتجة بعض الحرف المهنية، وتحفيز الشباب والفتيات للعمل التطوعي، ويتم ذلك من خلال مساري التدريب المهني المخصص للفتيات، والعمل الميداني التطوعي للشباب. وقد بدأ المبادرون بمسار التدريب الذي استمر لـ 10 أيام بحيث تم تدريب المستفيدات على حرف يتقنونها، مثل تجهيز السبح وصناعة الصابون وفن الديكوباج وإعادة تدوير المنتجات.
وعبر عميد شؤون الطلاب الدكتور معتاد الحربي قائلاً “إعمار من أهم المبادرات لدينا في برنامج روافد ترجم أفكارك، لكونه يهتم بالأسرة، والتي تعتبر لبنة المجتمع، وبالأخص الاهتمام بالكادر النسائي، فإكساب المستفيدة مهنة، أو إعمار بيت لأسرة فقيرة يعتبر مطلباً ملحاً اليوم، ولدينا فِرق عمل من المتطوعة الشباب في الجامعة والذين أعطوا من وقتهم الثمين لرسم البسمة في وجوه الفقراء”، مشيراً إلى أعززه بشراكة مؤسسة سالم بن محفوظ الخيرية.
ويهدف برنامج ترجم أفكارك لمساعدة الأسرة لتكون ضمن الأسر المنتجة، بداية استثمار صحيح لذا اهتم مشروع روافد ترجم أفكارك بتمكين الأسر المحتاجة من خلال مبادرة #إعمار،
وشهدت المبادرة تشكيل 6 فرق تطوعية تم اختيارهم على أساس معايير معتبرة، وتوزيعهم على البيوت التي تم اختيارُها بحسب معايير معينة ترتكز على الحاجة لإعادة تأهيلها، بحيث يتم عمل مسابقة تنافسية بين الفرق التي تم اختيارها مسبقاً لتكريم الفريق المحققة للمعايير.
وبلغ عدد المتطوعين في البرنامج 35 متطوعاً من الذكور والإناث، بحيث تخضع الإناث للدورات المهنية وعددها 3 دورات تدريبية حرفية والتي تمت بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، بينما يقوم المتطوعون من الرجال بإعادة تأهيل 6 منازل، لأكثر من 300 ساعة عمل تطوعية.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>