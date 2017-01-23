 أمير نجران يستعرض استراتيجيات المياه في المنطقة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 25 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 يناير 2017 ميلاديا

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أمير نجران يستعرض استراتيجيات المياه في المنطقة

أمير نجران يستعرض استراتيجيات المياه في المنطقة
المناطق _نجران

استعرض صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، مع وكيل البيئة والمياه والزراعة لخدمات المياه، المهندس محمد بن أحمد موكلي خطط واستراتيجيات الوزارة في المنطقة، والحلول الآنية والمستقبلية لتجاوز التحديات التي تواجه توفير المياه.

جاء ذلك أثناء استقبال سموه وكيل الوزراة، في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، بحضور مدير عام المياه بالمنطقة المهندس محمد بن حسين آل دويس.

وأكد سموه على أهمية التكامل والتنسيق بين الجهات الخدمية في المنطقة، للتغلب على كل العقبات التي قد تعترض تنفيذ خطط الوزارة، بما يكفل تقديم أرقى الخدمات للمواطن الكريم، دون تعثر أو تأخر.

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