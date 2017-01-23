 أكثر من 6316 مراجعا للعيادات الخارجية بجامعة الملك خالد خلال 3 أشهر | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 25 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 يناير 2017 ميلاديا

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أكثر من 6316 مراجعا للعيادات الخارجية بجامعة الملك خالد خلال 3 أشهر

أكثر من 6316 مراجعا للعيادات الخارجية بجامعة الملك خالد خلال 3 أشهر
المناطق _عسير
بلغ عدد المراجعين للعيادات الخارجية بجامعة الملك خالد أكثر من 6316 مراجعا خلال 3 أشهر، ففي شهر محرم بلغ عدد المراجعين 2120، وفي شهر صفر بلغ عددهم 1755 مراجعا، وفي شهر ربيع أول بلغ العدد 2441.

وأوضح مدير العيادات الأستاذ عائض بن ناصر عسيري أن العيادات الخارجية في المدينة الطبية بجامعة الملك خالد تعدّ مركز رعاية صحية أولية متطورا يقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنسوبي جامعة الملك خالد، من موظفين وذويهم وطلاب وطالبات بأحدث وأفضل المعايير الصحية العالمية، حيث استقطبت العيادات، بالتعاون مع كلية الطب والكليات الصحية بالجامعة والمدينة الطبية، نخبة من الأطباء وكوادر تمريض مؤهلة على أعلى مستويات، وكوادر طبية مساعدة، وأحدث وأفضل الأجهزة الطبية الحديثة.

يذكر أن أقسام عيادات متابعة المرضى تضم نخبة من أساتذة الطب والاستشاريين والأخصائيين والمقيمين من كلية الطب ومن أطباء المدينة الطبية في مختلف مجالات تخصصهم، كعيادة الأمراض الجلدية التي تضم أفضل الاستشاريين في علاج الأمراض الجلدية، وعيادة طب الأسرة وبها نخبة من الاستشاريين في علاج الأمراض المزمنة والسمنة والطب الوقائي، وعيادة أمراض الأذن والأنف والحنجرة المجهزة بالكامل للكشف على أمراض الأذن والأنف والحنجرة، وعيادة أمراض العظام والمفاصل، وعيادة التطعيمات، وعيادة الطوارئ ومتابعة العلامات الحيوية، وعيادة الطفل السليم، وعيادة الأمراض الباطنية، وعيادة الطب العام، وعيادة أمراض النساء ومتابعة الحمل بأحدث وأفضل الأجهزة، وعيادة الأسنان، وعيادة الأمراض النفسية والعصبية.

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