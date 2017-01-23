 علماء: طهي البطاطا والخبز في درجات حرارة عالية قد يسبب السرطان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الاثنين, 25 ربيع الآخر 1438 هجريا, الموافق 23 يناير 2017 ميلاديا

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علماء: طهي البطاطا والخبز في درجات حرارة عالية قد يسبب السرطان

علماء: طهي البطاطا والخبز في درجات حرارة عالية قد يسبب السرطان
المناطق_وكالات

قال علماء تابعون للحكومة البريطانية اليوم الاثنين إن طهي البطاطا (البطاطس) والخبز في درجات حرارة عالية لفترة طويلة قد يزيد من خطر الإصابة بالسرطان لدى الأشخاص الذين يتناولون هذه الأطعمة بانتظام.
وقالت وكالة معايير الغذاء البريطانية إن تجارب أجريت على حيوانات أظهرت أن مادة تسمى أكريلاميد وتنتج عند تحميص أو قلي أو شوي النشويات في درجات حرارة مرتفعة لفترة طويلة تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

وأضافت الوكالة في بيان قوبل بانتقادات من بعض الخبراء المستقلين أنه للحد من هذه المخاطر يتعين على المستهلكين طهي هذه الأطعمة في درجات حرارة أقل وأكلها عندما يصل لونها إلى الذهبي وليس البني.
وتابع البيان: “اتفق العلماء على أن الأكريلاميد يمكن أن تصيب الإنسان بالسرطان”، وأضافت: “كقاعدة عامة اكتفوا باللون الأصفر الذهبي أو أفتح عند قلي أو خبز أو تحميص أو شوي النشويات كالبطاطا والخضروات الجذرية والخبز”.
لكن بعض الخبراء يقولون إن هناك الكثير من الأطعمة والعادات التي اتضح بيقين أكبر أنها مرتبطة بزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان مثل التدخين وشرب الخمر وزيادة الوزن وإنه يتعين على المستهلكين تغيير هذه العادات قبل غيرها.
وقالت جمعية أبحاث السرطان البريطانية الخيرية ردا على بيان الوكالة “الأدلة من التجارب على الحيوانات أظهرت أن الأكريلاميد يمكنها التفاعل مع الحمض النووي الوراثي في خلايانا لذلك فإنها قد ترتبط بالإصابة بالسرطان”.
وأضافت “لكن الأدلة من الدراسات البشرية أظهرت أنه فيما يتعلق بأغلب أنواع السرطان فإنه لا توجد صلة بينها وبين الأكريلاميد”.
لندن ـ رويترز
السرطان، البطاطس، أكريلاميد

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